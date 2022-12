Maailman turvallisuustilanne huolettaa – Huoltovarmuuskeskus kasvattaa Suomen varastoviljan määrää

Maailman turvallisuustilanne vaikuttaa taustalla

Varmuusvarastoja kasvatetaan

Venäjän hyökkäyssota vaikuttanut viljan saatavuuteen

Viljamarkkinat ovat itsestään herkät, ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on horjuttanut markkinoita entisestään. Viljaa vievissä maissa kysyntä on kasvanut ja myös Suomessa viennin on ennakoitu pysyvän vahvana. Euroopan komissio on arvioinut, että EU:n viljavarastot voivat kutistua lähes 20 prosenttia vuosien 2022−2023 aikana.