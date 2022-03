Ukrainan tapahtumat ja riippuvaisuus Venäjään voivat syöstä maailman historiallisen pahaan ruokakriisiin

Maapallolla on alkaneen vuosikymmenen aikana koettu Ilmestyskirjan neljästä ratsumiehestä sekä ruton että sodan kosketus koronaviruspandemian ja Ukrainan sodan muodossa. Ukrainan tapahtumien seurauksena seuraavana vuorossa monessa maassa voi olla nälkä, sillä sota on estänyt viljan viennin Venäjältä ja Ukrainasta.

Mustanmeren kautta laivarahtina kulkevaa viljavirtaa on totuttu pitämään ehtymättömänä runsaudensarvena, ja moni Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän valtio on pahasti riippuvainen tuosta nyt tyrehtyneestä tuontiviljan lähteestä, kertovat asiantuntijat STT:lle.

Viimeksi tilanne yhtä paha Arabikevään kynnyksellä

– Tämä on vähän samanlaista alkusoittoa kuin ennen Arabikevään lähtemistä käyntiin. Maat eivät pystyneet ostamaan tarpeeksi nopeasti tavaraa, että olisivat pitäneet ruokainflaation kurissa, kertoo Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton vilja-asiamies Max Schulman.

Lähi-idän maissa elintarvikemenot syövät huomattavasti suuremman osan väestön palkkakuitista kuin länsimaissa, joissa osuus on yleensä 10–15 prosentin luokkaa. Lähi-idässä ruokaan voi helposti mennä yli puolet tuloista, minkä vuoksi yhteiskuntarauha on tiiviisti kytköksissä leivän hintaan.

– Useille Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän maille vehnä on niin tärkeä, että valtiot tukevat siitä tuotettua leipää, koska se on kansan tyytyväisyyden ja poliittisen tilanteen tae. Jos hinnat kaksin- tai kolminkertaistuvat yhtäkkiä, näiden maiden täytyy kyetä tukemaan leipää, joka on peruselintarvike koko kansalle, Jansik toteaa.