Keskusta huolestui viljan varmuusvarastojen vähenemisestä: "Ymmärtääkö hallitus, mistä on kyse?"

Elinkeinoministeri Wille Rydmanin (ps.) mukaan viljan varmuusvarastointia tarkastellaan uudelleen, jos tilanne sitä vaatii.

Keskusta on huolissaan Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) aikeista pienentää viljan varmuusvarastoja yhdeksästä kuuteen kuukauteen säästösyistä.

– Viime viikolla tuli huolestuttava uutinen: Huoltovarmuuskeskus pienentää talouden säästösyistä viljan varmuusvarastoja yhdeksästä kuukaudesta kuuteen kuukauteen.

– Varmuusvarastojen purkamisen sijaan varautuminen ja huoltovarmuuden vahvistaminen on viisautta tässä ajassa. Ymmärtääkö hallitus tässä asiassa täysin, mistä on kyse, keskustan kansanedustaja Mikko Savola kysyi eduskunnan kyselytunnilla.

MTV:n Uutisextrassa vieraillut HVK:n toimitusjohtaja Janne Känkänen kertoi, että viljan varmuusvarastoja joudutaan pienentämään, ellei HVK saa lisärahoitusta.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) närkästyi Känkäsen lausunnoista.

– Kun HVK:n johtaja toi huolen esiin, pääministeri teidän ensimmäinen reaktionne oli ärähdys, ja kielsitte asiasta puhumisen. Onko nyt todella oikea aika säästää huoltovarmuudesta, Savola kysyi.

Kyselytunnilla kysymykseen vastasi elinkeinoministeri Wille Rydman (ps.).

Rydmanin mukaan HVK:n toiminta on laajentunut koronapandemiasta lähtien niin paljon, että nyt on jouduttu tarkastelemaan, "millä tavoin mitäkin huoltovarmuuden osa-aluetta painotetaan".

– On totta, että nyt huoltovarmuuden viljan varmuusavarastointia on laskettu minimissään kuuden kuukauden tasolle. Mutta kyse on siitä, että kuuden kuukauden tasolla se on aiemminkin ollut. Korona-aikana se nostettiin yhdeksän kuukauden tasolle.

Rydmanin mukaan viljan varmuusvarastointia tarkastellaan uudelleen, jos tilanne sitä vaatii.

– Nyt kun meillä on ollut kaapelirikkoja ja muita, niin on katsottu, että tässä vaiheessa on tarpeellista laskea minimiraja takaisin kuuteen kuukauteen. Mutta sitä voidaan tarkastaa ylöspäin, jos tilanne niin vaatii.