Huolettaako bensan loppuminen kesken matkan? Autoliiton Vesalainen suosittelee nyt uudenlaista ajattelutapaa

Pääsiäisen menoliikenne on kovassa vauhdissa. Sen lisäksi että ihmisiä on alkanut lakkojen vuoksi aidosti huolettamaan polttoaineen loppuminen huoltoasemilta, moni autoilija saattaa jäädä tienvarteen vain, koska on liiallisesti uhmannut kirkkaana palanutta merkkivaloa.