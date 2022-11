Jos sähköauto simahtaa kesken ajon, on varottava kallista munausta – "Kannattaa olla tarkkana"

Auton tekninen vika, autoilijan oma huolimattomuus tai vaikkapa kova pakkanen voivat katkaista matkanteon yllättäen. Vakuutusyhtiö LähiTapiola on koonnut vinkkejä, kuinka toimia erilaisissa hinausta vaativissa tilanteissa. Se muistuttaa lisäksi, että sähköautoa hinatessa on oltava tavallistakin varovaisempi. Ongelmatilanteessa etenkin sähköautoilijan on hyvä turvautua auton käyttöohjekirjaan, sillä omatoimihinaus voi väärin tehtynä vahingoittaa autoa.