Epäsuosittu Kamala, sihteerin kanssa vehdannut ex-pormestari ja "se nainen Michiganista" – kuka heistä astuu Bidenin saappaisiin?

Harrisin ehdokkuus ei kuitenkaan ole tällä taputeltu, sillä ehdokkaan valitsee demokraattien puoluekokous, jonka edustajilla on teoriassa mahdollisuus valita kenet tahansa sopivaksi katsomansa henkilö.

Bidenin mahdollisia korvaajia on kuitenkin ehditty puida yhdysvaltalaismedioissa jo viikkojen ajan. MTV Uutiset esittelee tässä artikkelissa Kamala Harrisin sekä kaksi muuta potentiaalisena mainittua ehdokasta.

Istuva varapresidentti Kamala Harris

Kamala Harris (s. 1964) toimi ennen varapresidenttiyttään kotiosavaltionsa Kalifornian senaattorina. Harris on toiminut myös Kalifornian osavaltion oikeusministerinä sekä syyttäjänä.

Kamala Harris on naimisissa juristi Douglas Emhoffin kanssa.

Harris on varapresidenttikaudellaan jäänyt Joe Bidenin varjoon.

Harris on kuitenkin työskennellyt ahkerasti Bidenin kampanjan tukemiseksi. Hänet tunnetaan aborttioikeuksien haukkamaisena puolustajana.

Maaliskuussa Harris vieraili Minnesotassa sijaitsevalla aborttiklinikalla. Tapaus on tiettävästi ainoa kerta, kun presidentti tai varapresidentti ovat vierailleet aborttiklinikalla.

Osa demokraattien ja presidentti Bidenin tukijoista sekä puoleen lahjoittajista on aiemmin pitänyt Harrisia poliittisena riskitekijänä, mutta New York Timesin mukaan huolet ovat osin hälvenneet. Harrisia ei pidetä erityisen lahjakkaana esiintyjänä tai karismaattisena poliitikkona.

Harrisin asemaa nakertavat myös huonot suosioluvut. Varapresidentti on ollut gallupien perusteella vain hivenen suositumpi kuin istuva presidentti Biden.

Tiukka kuulustelija, jonka lohkaisut ovat poikineet useita meemejä: Tällainen on Kamala Harris

Vastaavia tuloksia on saatu useasta muustakin mittauksesta, joihin voit tutustua tarkemmin esimerkiksi Forbesin sivuilla.

New York Times kertoi, että puoleen päivään mennessä Suomen aikaa jo valtaosa kongressin edustajainhuoneen demokraateista oli ilmaissut tukensa Harrisille. Tukijoiden joukossa on myös enemmistö demokraattien senaattoreista, 32 senaattoria, ja 10 demokraattikuvernööriä.

Harrisin syyttäjätausta synnyttäisi myös mielenkiintoisen kontrastin Donald Trumpia vastaan, sillä Trumpista tuli vastikään historian ensimmäinen Yhdysvaltain presidentti entinen presidentti, jonka on oikeudessa todettu syyllistyneen rikokseen.

– Olen syyttänyt seksuaalirikollisia. Trump on yksi heistä. Suljin voittoa tavoittelemattomat huijausopistot. Hän pyöritti sellaista. Pidin suuret pankit vastuullisina. Hän on niiden omistuksessa, Kamala Harris lausui kampanjavideolla vuonna 2019.

Kalifornian kuvernööri Gavin Newsom

Kalifornian kuvernööri Gavin Newsom (s. 1967) on jo viikkojen ajan mainittu yhtenä nimenä, mikäli Joe Biden päättäisi jättäytyä sivuun. Newsom on toiminut Kalifornian osavaltion kuvernöörinä vuodesta 2019.

Liikemiestaustainen Newsom on toiminut myös San Franciscon pormestarina.

Newsom puolusti hanakasti Bideniä sen jälkeen, kun paine istuvan presidentin jättäytymiseksi pois vaaleista kasvoi. Newsom on todennut useita kertoja, ettei hän aio haastaa Kamala Harrisia, mikäli tämä päättää pyrkiä ehdokkaaksi.

New York Timesin jutussa kuitenkin muistutetaan, että tämänkaltainen retoriikkaa on yleistä presidenttipelissä, vaikka henkilö pyrkisikin lopulta tehtävään.

Kalifornian kuvernööri on aiemmin ilmaissut halustaan asettua ehdolle presidentinvaaleissa vuonna 2028, mikä kielii miehen kunnianhimosta sekä halusta päästä jossain vaiheessa Valkoisen talon isännäksi.

Kalifornia on kärsinyt viime vuosina muun muassa kodittomien suuresta määrästä ja asumisen kalleudesta. Myös verotus on osavaltiossa kireää.

Newsom jäi kiinni verekseltään koronavuonna 2020. Kuvernööri oli kehottanut kalifornialaisia pysyttelemään kotona, mutta osallistui itse ylellisille illallisille Yountvillessä sijaitsevassa The French Laundry -huippuravintolassa.

Newsom on toista kertaa naimisissa ja hänen nykyinen vaimonsa on dokumentaristi ja näyttelijä Jennifer Siebel Newsom. Newsomiin on takavuosina yhdistetty niin kutsuttuja naissotkuja.