Matkapuhelinjätti Apple joutuu reagoimaan EU:n laturipäätökseen.

Yhdysvaltalainen Apple vetää kolme iPhone-puhelinmallia myynnistä EU:n alueella vuoden loppuun mennessä omista liikkeistään. Asiasta uutisoi talousjulkaisu Forbes, joka perustaa tietonsa ranskalaisen iGenerations-verkkosivuston raporttiin.

Raportin mukaan Apple saattaa vetää tuotteet myynnistä jo ensi perjantaina 20. joulukuuta.

Syynä äkkinäiselle päätökselle on se, että kyseisissä malleissa on vääränlaiset latausportit. Mallit ovat iPhone 14, 14 Plus ja SE, joissa on Applen oma Lightning-latausportti.

Iphone 14 oli vuoden 2023 kolmanneksi myydyin puhelin maailmassa. Se julkaistiin syksyllä 2022, joten iän puolesta laite ei ole vielä ikivanha.

EU sallii vain yhdenlaisen laturin

Taustalla on EU:n vuonna 2022 tekemä päätös kieltää myynti puhelimilta, joissa ei ole USB-C-latausporttia. Puhelinten lisäksi joitain muitakin laitteita koskevan päätöksen tarkoituksena on pyrkiä vähentämään elektroniikkajätettä.

Tiedossa oli, että päätös tulisi voimaan vuoden 2024 loppuun mennessä. Applekin on siihen jo reagoinut, sillä viime vuonna julkaistu iPhone15 sisältää USB-C-latausportin.

Sinetti vanhempien tuotteiden vetämiselle myynnistä näyttää kuitenkin tulleen viime tingassa, sillä Apple on taistellut EU:n kieltopäätöstä vastaan.

