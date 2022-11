Ronnie O'Sullivanin käytös puhuttaa taas – snookerlegenda rikkoi etikettiä: "Ei ole liikaa pyydetty"

Erät olivat O'Sullivanille 6–1, kun kahdeksas erä alkoi. Ja vaikka Trump hävisi ottelun, hänen suorituksensa juuri kahdeksannessa erässä on se, mikä sunnuntain finaalista tullaan muistamaan.

Trump teki seitsemännen kerran urallaan maksimibreikin, täydet 147 pistettä. Nyt 12. kerran pelatun Champions of Championsin historiassa maksimibreikki oli tehty ennen tätä vain kerran ( Mark Selby 2018).

– Maksimin tekeminen on aina erityinen juttu, ja se on sitä etenkin silloin, kun sen tekee finaalissa, jossa vastassa on Ronnie, Trump sanoi BBC:n mukaan.