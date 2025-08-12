Snookerin ökyturnauksessa sokkitulos

Snookertähti Judd Trump koki sokkitappion Saudi Arabia Masters -rahaturnauksessa tiistaina.

Maailmanlistalla ykkösenä oleva Trump aloitti turnauksen sen viidenneltä kierrokselta, 32 pelaajan kaaviosta. Avausottelu Oliver Linesia vastaan päättyi kuitenkin 3–5-yllätystappioon.

Jeddassa nyt jo neljä ottelua voittanut ja näin neljännesvälieriin edennyt Lines on rankingissa 64. sijalla. Lines kohtaa seuraavaksi joko Ali Carterin tai Gary Wilsonin keskiviikkona.

Trump valloitti Saudi Arabia Masters -kisan vuosi sitten, kun se pelattiin ensimmäisen kerran. Mestarin rahapalkinto oli tuolloin puoli miljoonaa puntaa, kuten tänäkin vuonna. Snookerkalenterissa vain MM-kisoissa on yhtä suuret palkintorahat.