Snookerin ökyturnauksessa sokkitulos

Judd Trump turnauksessa Kiinassa viime heinäkuussa.
Judd Trump turnauksessa Kiinassa viime heinäkuussa. 2025 VCG
Julkaistu 12.08.2025 16:00
Toimittajan kuva
Ossi Karvonen

ossi.karvonen@mtv.fi

@ossikarvonen

Snookertähti Judd Trump koki sokkitappion Saudi Arabia Masters -rahaturnauksessa tiistaina. 

Maailmanlistalla ykkösenä oleva Trump aloitti turnauksen sen viidenneltä kierrokselta, 32 pelaajan kaaviosta. Avausottelu Oliver Linesia vastaan päättyi kuitenkin 3–5-yllätystappioon. 

Jeddassa nyt jo neljä ottelua voittanut ja näin neljännesvälieriin edennyt Lines on rankingissa 64. sijalla. Lines kohtaa seuraavaksi joko Ali Carterin tai Gary Wilsonin keskiviikkona.  

Trump valloitti Saudi Arabia Masters -kisan vuosi sitten, kun se pelattiin ensimmäisen kerran. Mestarin rahapalkinto oli tuolloin puoli miljoonaa puntaa, kuten tänäkin vuonna. Snookerkalenterissa vain MM-kisoissa on yhtä suuret palkintorahat.   

