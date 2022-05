Huippumalli Gisele Bündchen paljastaa yksityiskohtia perhe-elämästään: "Se vaatii paljon työtä"

Brasilialainen huippumalli Gisele Bündchen kertoo Voguen harvinaislaatuisessa haastattelussa perhe-elämästään. Kaunotar on naimisissa Baseball-tähti Tom Bradyn kanssa. Heillä on kaksi yhteistä lasta Vivian Lake, 9 ja Benjamin Rein, 12. Bradylla on lisäksi 14-vuotias poika John Edward, jonka äitipuoli Bündchen on.