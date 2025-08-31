Frendit-tähdet tuplatreffeillä – bongattiin suositun ravintolan edustalla

Frendeistä tutut näyttelijät viihtyvät yhdessä.

Näyttelijät Courteney Cox, 61, ja Jennifer Aniston,56, bongattiin hiljattain Los Angelesin Malibussa suositun Nobu-ravintolan edustalla.

People-lehden mukaan tähdet olivat niin sanotuilla tuplatreffeillä, sillä heillä oli mukanaan kumppaninsa.

Aniston viihtyi tuoreen miesystävänsä Jim Curtiksen kanssa ja Coxilla oli mukanaan hänen pitkäaikainen kumppaninsa Johnny McDaid.

Näyttelijöiden tiedetään olevan hyviä ystäviä keskenään ja he jakavat usein kuvia toisistaan sosiaalisessa mediassa.

People-lehdelle puhunut sisäpiiriläinen kertoo, että Aniston on pitänyt Curtiksen kanssa yhtä nyt muutamia kuukausia. Curtis työskentelee terapeuttina ja on kirjoittanut kirjoja muun muassa hyvinvoinnista. Lähteen mukaan kaksikon suhde alkoi ystävyytenä, mutta on sittemmin syventynyt.

– He seurustelevat, mutta suhde on vielä rento, lähde sanoo.