Frendit-tähdet tuplatreffeillä – bongattiin suositun ravintolan edustalla

Courteney Cox ja Jennifer Aniston ovat hyviä ystäviä
Julkaistu 31.08.2025 12:09
Frendeistä tutut näyttelijät viihtyvät yhdessä.

Näyttelijät Courteney Cox, 61, ja Jennifer Aniston,56, bongattiin hiljattain Los Angelesin Malibussa suositun Nobu-ravintolan edustalla.

People-lehden mukaan tähdet olivat niin sanotuilla tuplatreffeillä, sillä heillä oli mukanaan kumppaninsa.

Courteney Cox ja Jennifer Aniston tuplatreffeillä kumppaniensa kanssa.Copyright © 2025 BACKGRID, Inc./All Over Press

Aniston viihtyi tuoreen miesystävänsä Jim Curtiksen kanssa ja Coxilla oli mukanaan hänen pitkäaikainen kumppaninsa Johnny McDaid.

Näyttelijöiden tiedetään olevan hyviä ystäviä keskenään ja he jakavat usein kuvia toisistaan sosiaalisessa mediassa.

Jennifer Anistonin tuore miesystävä on Jim Curtis.Copyright © 2025 BACKGRID, Inc./All Over Press

People-lehdelle puhunut sisäpiiriläinen kertoo, että Aniston on pitänyt Curtiksen kanssa yhtä nyt muutamia kuukausia. Curtis työskentelee terapeuttina ja on kirjoittanut kirjoja muun muassa hyvinvoinnista. Lähteen mukaan kaksikon suhde alkoi ystävyytenä, mutta on sittemmin syventynyt.

– He seurustelevat, mutta suhde on vielä rento, lähde sanoo.

