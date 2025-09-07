Huhut Pamela Andersonin ja Liam Neesonin suhteesta kiihtyvät – kyseessä PR-temppu?

Pamela Andersonin ja Liam Neesonin suhteesta on huhuttu kuluneena kesänä.

Mies ja alaston ase -elokuvan päätähtien Pamela Andersonin,58, ja Liam Neesonin,73, suhdekuviot ovat olleet Hollywoodin kuumin puheenaihe kuluneensa kesänä.

Huhut kaksikon suhteesta lähtivät liikkeelle kesällä elokuvan lehdistökiertueella, jossa kaksikko näyttäytyi läheisissä tunnelmissa ja kuvista, joissa Anderson suutelee Neesonia poskelle.

Tuolloin muun muassa People-lehti uutisoi, että kyseessä on alkava romanssi.

Nyt PageSix -viihdesivulle puhunut lähde paljastaa kyseen olevan vain ystävyydestä.

– Heidän välillään on välitöntä kemiaa, mutta se ei ole koskaan kehittynyt intiimiksi suhteeksi, lähde sanoo.

Hänen mukaansa sekä Neesonin, että Andersonin läheiset olisivat toivoneet pariskunnan välille romanttisen suhteen, mutta niin ei käynyt. Lähde painottaa, että ystävyys on kuitenkin aitoa.

– He tulevat aina olemaan ystäviä ja pitämään yhteyttä toisiinsa.

Kaksikko on nähty läheisissä tunnelmissa elokuvan promokiertueella./All Over Press

Viihdesivusto TMZ:n mukaan kyseessä olisi kuitenkin elokuvayhtiö Paramount Picturesin PR-temppu.

Sivusto väittää, että kaksikkoa ei ole nähty yhdessä sitten vuoden 2024, kun elokuvan kuvaukset päättyivät. Sivuston mukaan kaksikko ei myöskään koskaan ole käynyt treffeillä.