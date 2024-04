Tori Spelling erosi miehestään Dean McDermottista 18 vuoden jälkeen: "En tunne itseäni rakastamisen arvoiseksi"

The Beverly Hills, 90210-sarjan tähti Tori Spelling kertoo MissSpelling -podcastissa eronneensa miehensä näyttelijä Dean McDermottin kanssa.

Viralliseksi eropäiväksi on merkitty 17. kesäkuuta 2023.

Ex-parilla on viisi yhteistä lasta: Liam Aaron, 17, Stella Doreen , 15 , Hattie Margaret , 12, Finn Davey, 11 ja Beau Dean . Spelling hakee lasten huoltajuutta, mutta haluaa lasten isälle tapaamisoikeudet.

– En tunne itseäni rakastamisen arvoiseksi. Se on totuus. Ja se on jotain, mikä minussa on sisälläni. En halunnut sitä vaan se alkoi jo nuoruudesta, Spelling kertoo.