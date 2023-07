Brittitähti Amanda Holdenin, 52, elämä täynnä säihkettä ja glamouria – 11 vuotta sitten tapahtunut tragedia ei unohdu koskaan

52-vuotias brittitähti Amanda Holden on tunnettu parhaiten Britain’s Got Talent -ohjelman vakiotuomarina. Holden on tehnyt uraa myös laulajana, sekä näyttelijänä.

View this post on Instagram

Tyttäret kuin äitinsä kaksoisolentoja

View this post on Instagram

View this post on Instagram

Luksuskoti myynnissä

View this post on Instagram

View this post on Instagram

View this post on Instagram

View this post on Instagram

Vuonna 2006 hän aloitti Britain’s Got Talent -ohjelman tuomarina. Holden näyttäytyi myös useissa tv-ohjelmissa, kuten Kiss Me Kate, Smack The Pony, Eastenders ja lukuisissa muissa brittisuosikeissa. Lisäksi hän on esiintynyt useissa elokuvissa.