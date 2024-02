Gossip Girl -tähti Kelly Rutherford menetti lapsensa rajussa huoltajuuskiistassa – lopetti uransa ja muutti Eurooppaan ollakseen heidän elämässä

View this post on Instagram

Syytettiin sieppauksesta

– Se on ollut todella tervettä minulle ja se on tehnyt minulle hyvää, tähti kertoo.

Palasi takaisin töihin

Näyttelijä on siirtynyt viime aikoina hiljalleen takaisin valokeilaan. Hänet on nähty muotiviikkojen isoissa näytöksissä kutsuvieraana. Sen lisäksi hän on alkanut tekemään jälleen myös töitä tv-kameran edessä. Näyttelijä on mukana ranskalaisessa saippuasarjassa.