79-vuotias Dolly Parton paljastaa salaisen paheensa – kyseessä tavanomainen herkku

10.14228189g
Dolly Partonin ruokavalioon kuuluu myös pikaruoka/All Over Press
Julkaistu 06.09.2025 17:03
Toimittajan kuva

Jari Peltola

jari.peltola@mtv.fi

Kantritähti Dolly Parton himoitsee tiettyä pikaruokaa.

Kantritähti Dolly Parton,79, paljastaa Business Insider -lehden haastattelussa elävänsä kuin kuka tahansa ihminen. Parton tunnustaa salaiseksi paheekseen Taco Bell -ketjun pikaruoan.

Partonin mukaan hän ei voi vastustaa ravintolan pehmeäkuorisia tacoja, joita ottaa usein mukaan keikkamatkoillaan.

– Pidän muistakin, mutta ne hajoavat helposti, varsinkin kun ajaa ympäriinsä. Tilaan aina supreme-tortillan ranskankermalla ja pehmeällä tortillalla, laulaja kertoo.

Parton paljastaa myös rakastavansa ketjun meksikolaista pitsaa, joka poistettiin tähden suureksi suruksi valikoimista 2020, mutta hänen ilokseen se teki paluun vuonna 2022.

– Olin vain yksi monista ihmisistä, jotka ikävöivät kyseistä pitsaa.

Lähde: Huffpost

Lue myös: Dolly Parton paljastaa edesmenneen miehensä "kärsineen paljon" ennen kuolemaansa

Lisää aiheesta:

Yksityiskokki paljastaa edesmenneen kuningatar Elisabetin suurimman herkun: "Se oli hänen salainen paheensa"87-vuotiaalta Jane Fondalta yllättävä paljastus: "Koska olen sinkku"Dolly Parton yllätti tunnustuksellaan – paljasti erityisen asian itsestäänLaulajalegenda Dolly Parton katkaisi rintoihinsa liittyvältä huhulta siivet: "Se ei ole totta"Omaehtoisessa karanteenissa ollut Kanye West sai vihdoin suosikkiruokaansa– tätä he syövät Kim Kardashianin kanssa McDonald'sissaHuipumalli Chrissy Teigen paljastaa erikoisen yörutiininsa – John Legend mahdollistaa vaimonsa huvittavan tavan: "Siitä on tullut asia, jota en voi lopettaa"
Dolly PartonHollywood

Tuoreimmat aiheesta

Dolly Parton