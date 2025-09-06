79-vuotias Dolly Parton paljastaa salaisen paheensa – kyseessä tavanomainen herkku

Kantritähti Dolly Parton himoitsee tiettyä pikaruokaa.
Kantritähti Dolly Parton,79, paljastaa Business Insider -lehden haastattelussa elävänsä kuin kuka tahansa ihminen. Parton tunnustaa salaiseksi paheekseen Taco Bell -ketjun pikaruoan.
Partonin mukaan hän ei voi vastustaa ravintolan pehmeäkuorisia tacoja, joita ottaa usein mukaan keikkamatkoillaan.
– Pidän muistakin, mutta ne hajoavat helposti, varsinkin kun ajaa ympäriinsä. Tilaan aina supreme-tortillan ranskankermalla ja pehmeällä tortillalla, laulaja kertoo.
Parton paljastaa myös rakastavansa ketjun meksikolaista pitsaa, joka poistettiin tähden suureksi suruksi valikoimista 2020, mutta hänen ilokseen se teki paluun vuonna 2022.
– Olin vain yksi monista ihmisistä, jotka ikävöivät kyseistä pitsaa.
Lähde: Huffpost