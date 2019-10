Huippujohtaja avautuu uutuuskirjassa: Naiset joutuvat yhä todistelemaan pätevyyttään, mutta naisilla yksi selvä etu puolellaan

Yksi kirjassa kokemuksistaan kertovista huippujohtajista on useiden suomalaisten huippuyritysten hallituksissa toimiva Leena Niemistö. Lääkärinä uransa aloittanut Niemistö nousi lääkärikeskus Dextran toimitusjohtajaksi ja pääomistajaksi, ja vaurastui myytyään yrityksen Pihlajalinnalle.

Naisjohtajat ovat Suomessa selvä vähemmistö. Niemistön mukaan monet asiat ovat kuitenkin kiinni naisista itsestään siinä, kuinka pitkälle he etenevät työelämässä.

Moni lasikatto itse rakennettu

– Naiset miettivät lasten ja uran yhdistämistä enemmän kuin miehet. Tämä liittyy perinteiseen maailmaan, missä vielä eletään. Edelleen on huomattavan paljon vähemmän sitä, että nainen tekee uraa ja mies on enemmän kotona.

– Toisaalta kun ajattelee johtamisoppeja, niin lasten kasvattaminen on parasta johtamisoppia. Siinä teet ne samat virheet tai opit hyvät niksit, Niemistö sanoo kirjassa.

Naisella myös etu puolellaan

Naisen etu johtajana miehiin verrattuna on Niemistön mielestä se, että naisilla on hänen arvionsa mukaan keskimäärin vahvempi tunneäly kuin miehillä. Siitä tulee hänen mukaansa olemaan etua tulevaisuuden johtamisessa.

– Johtajamalli on muutenkin muuttumassa ja sellainen johtajatyyppi tulee yleistymään, mitä on pidetty vähän naisjohtamismallina. On enemmän verkostojen johtamista, ja tunneäly, arvot ja empatia ovat vahvasti mukana kaikessa johtamisessa, Niemistö sanoo.