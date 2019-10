Lääkäriksi opiskellut Leena Niemistö nousi Suomen bisneshuipulle ja rikastui yrityskaupalla: "Se oli urani isoin ratkaiseva valinta"

– Olen aina ollut tavoitteellinen ja kurinalainen. Olen halunnut todistaa itselleni, että pystyn asioihin. Olen ollut rohkea, ahkera ja pitkäjänteinen. Olen saanut taustatukea perheeltä ja matkassa on ollut mukana myös onnea. Vahvuuteni on monipuolisuus, Niemistö kertoo tänään julkaistussa kirjassa.

Leena Niemistö on yksi niistä johtajanaisista, jotka kertovat Anu Kuistialan Johtajanaiset-kirjassa (Alma Talent, 2019) urastaan, valinnoistaan, pettymyksistä, raskaiden aikojen sietämisestä sekä uran ja perheen ristipaineista.

– Isoin haaste on saada tunne- ja järkiasiat tasapainoon. Olen intuitiivinen ihminen ja luotan omaan intuitiooni, Niemistö kuvailee itseään kirjassa.

"Haluan uusia haasteita"

Leena Niemistö on mukana muun muassa Elisan, Pihlajalinnan, Raisio Oyj:n ja Yliopiston Apteekin hallituksissa.

Tie vaikuttajaksi on ollut pitkä, ja sen eteen on täytynyt tehdä oikeita valintoja. Kirjassa hän muistelee elämänsä ensimmäisen ratkaisevan valinnan olleen se, kun hän muutti Raumalta Helsinkiin opiskelemaan lääketiedettä.

– Minulle on tyypillistä, että haluan uusia haasteita, kun kova oppimiskäyrä alkaa taittua. Halusin lähteä kehittämään isompia kokonaisuuksia.

Tarjoutui houkuttelevia tilaisuuksia

Ensimmäinen hallituspaikka ratkaiseva

– Hallitusammattilaisuuteen liittyen ratkaisevaa on, että sinulle tarjotaan ensimmäinen merkittävämpi paikka. Minulle se oli vuonna 2007 Ilmarisen hallitus. Siellä verkostoni kasvoi ammattilaisilla, joita en muuten olisi tavannut omassa toimintaympäristössäni.

– En ole suunnitellut elämääni tai uraani lääketieteelliseen pyrkimisen jälkeen. Olen ollut sillä lailla onnekas, että minulle on tarjottu houkuttelevia tilaisuuksia. Se on ollut sitten oma päätös, otanko tarjouksen vastaan.

Joskus on osattava luopua

Menestymisessä tärkeää on Niemistön mukaan myös se, että tehtävistä osaa luopua oikeaan aikaan. Hän kokee, että kun on antanut osaamisensa tiettyyn tehtävään ja oppinut sen minkä voi, on jättäydyttävä pois ja vapauttaa aikansa uusiin tehtäviin.