Huijaussoitot ovat lisääntyneet räjähdysmäisesti – tee näin, jos saat oudon puhelun

Suomeen kohdistuu juuri nyt ennennäkemättömän voimakas huijauspuheluiden vyöry, jossa hämäriä soittoja on raportoitu jopa kymmeniä tuhansia päivässä. Vastaavaa aaltoa ei ole Suomessa ennen nähty.

Liikkeellä on nyt kolmenlaista huijausmallia. Jäljet viittaavat usein ulkomaille.

Puhelut etenevät samantapaista kaavaa: Ensin soittaja pyrkii herättämään uhrin luottamuksen ja väittää, että uhrin tietokoneessa on jokin ongelma, joka pitää korjata.

Uhria voidaan taivutella väittämällä, että poliisille kertominen ei auta eikä kukaan muukaan osaa selvittää asiaa. Kun uhri on saatu lankaan, soittaja käy yksitellen läpi kaikki mahdolliset konstit viedä uhrilta omaisuutta.

Kun koneelle on päästy, huijarit yrittävät seuraavaksi varmistaa pääsyn koneelle jatkossakin ilman, että uhri on paikalla koneella.

Kun yksi luottokorttinumero on annettu, maksetaan sillä vaikka 20 dollaria. Sitten voidaan väittää, että maksu ei onnistukaan, ja pyydetään toistakin korttia. Luottokorttien jälkeen huijari voi pyytää uhria siirtymään verkkopankkiin, ja sieltä tehdään rahasiirtoja.

–Aivan lopuksi ruvetaan vielä varmistelemaan, että olethan oikea henkilö ja voitko näyttää ajokortin ja passin kameralle tai lähettää niistä kuvan. Siinä on sitten identiteettivarkaudenkin mahdollisuudet valmiina.

Tuhansien eurojen menetyksiäYksittäisiltä uhreilta on viety Microsoft-huijauksissa keskimäärin 5000–10 000 euroa, pahimmillaan kymmeniäkin tuhansia, Kontinen kertoo.

Kaikkiaan koko vyyhdissä on viety satoja tuhansia euroja. Mukana ovat kuitenkin vain ne tapaukset, joista on ilmoitettu poliisille tai muulle viranomaiselle.

– Toiminnan malli on täysin sama kuin maaliskuussa. Ainoa asia mikä on muuttunut, on että keväällä soitoissa näkyi tiettyjä kotimaan numeroja, kun taas nyt käytetään satunnaisemmin mielivaltaisesti numeroita, mistä soitetaan.