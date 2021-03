Huijauspuhelut piinaavat taas suomalaisia – soitoista nähtävissä uusi trendi: "Kohteliaisuussyistä vaikea lopettaa"

Puhelin soi ja soitto näyttää tulevan suomalaisesta numerosta. Vastaan puheluun, mutta suomalaisesta numerosta huolimatta minulle puhutaan englantia ja kerrotaan tietokoneeni tietoturvaongelmista. Kuulostaako tutulta? Yhä useampi suomalainen on saanut kuvatun kaltaisen soiton. Osa tunnistaa puhelun huijaukseksi, mutta osa menee myös lankaan.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen tietoturva-asiantuntija Juho Jauhiaiselle huijaussoitot ovat työn puolesta arkipäivää. Kaava soitoista on sama, vaikka uusi trendikin on nähtävissä.

– Ensin tulee puhelu, joka katkeaa nopeasti tai sitten odotetaan, että uhri vastaa puhelimeen. Toisesta päästä ei kuitenkaan kuulu mitään ja puhelu katkaistaan. Tämä on eräänlainen tiedustelusoitto, jolla varmistetaan, että numero on käytössä, Jauhiainen kertoo MTV Uutisille.

Myöhemmin tulee puhelu, joissa soittaja esittäytyy teknisenä tukena. Soittaja väittää, että uhrin tietokoneella on tietoturvaongelma ja pyytää avaamaan koneen korjatakseen sen. Soittajat käyttävät yleensä väärennettyjä, suomalaisia puhelinnumeroita. Huijaussoittoja voi tulla myös ulkomaisista numeroista.

Älä luovuta pankkitietojasi

– Mutta jos henkilö haluaa keskustella tietokoneasioista, niin kyseessä on aika varmasti huijaus, ja puhelu on siinä kohtaa parempi lopettaa.

Soittaja kertoo, että vastaajan koneella on meneillään jokin tietoturvaongelma ja pyrkii saamaan koneeseen etäyhteyden. Tietoturvaongelman korjaamiseksi soittaja vaatii rahaa tai sen, että henkilö luovuttaa verkkopankkitunnukset.

– Taustalla on petos, jolla rikollinen yrittää siirtää rahat pois.

Jauhiainen kertoo, että tiedossa on tapauksia, jossa uhrin osakesalkkua on yritetty siirtää pois.

– Pelkästään tänä vuonna uhreille on tullut taloudellista vahinkoa muutamista satasista 30 000–40 000 euroon asti.

Voiko näitä puheluita estää?

Voiko näitä soittoja sitten estää? Jauhiaisen mukaan toimivat keinot ovat aika vähissä. Android- ja iPhone -puhelimissa on mahdollista tehdä niin, että soitot vain tunnetuilta kontakteilta tulevat läpi.

Moni erehtyy vastaamaan puheluun, koska niissä käytetään suomalaisia puhelinnumeroita, joista osa on oikeasti suomalaisen operaattorin liittymässä ja asiakkaan käytössä.

Huijarien puheluissa näkyvät numerot on kuitenkin väärennetty ja puhelut tulevat tosiasiassa ulkomailta. Numeroiden haltijoilla ei ole mitään tekemistä huijareiden kanssa, he ovat vain joutuneet ikävän häirinnän uhreiksi.

Oman numeron käyttöä huijauksiin on hyvin vaikea estää.

– Tehokkain tapa on vaihtaa numeroa, mutta sekään ei takaa sitä, etteivätkö huijarit voisi ottaa myös uutta numeroa käyttöönsä.

Näissä tapauksissa yhteys viranomaisiin

Jauhiaisen mukaan Traficomiin kannattaa olla yhteydessä, jos on joutunut huijauksen uhriksi eli on menettänyt rahaa tai henkilötiedot on anastettu. Jos soittaja puhuu suomea, soittaja tietää nimesi tai puhelu tulee 0295-alkuisesta numerosta.