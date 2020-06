Suomalaisia keväällä häirinnyt huijaussoittojen aalto toistuu jälleen – jopa kahdeksan puhelua päivässä: "Hän yritti saada minut sanomaan yes"

MTV Uutisten tietoon on tullut tapaus, jossa samasta puhelinnumerosta on saatettu soittaa samalle henkilölle useita kertoja vuorokauden aikana.

Välillä linjalta ei kuulu mitään

Samaisesta puhelinnumerosta on pitkin kevättä kirjoitettu monia kommentteja. Osa käyttäjistä kertoo, ettei puhelimen toisesta päästä ole kuulunut mitään tai linja on katkaistu samantien.

Valppautta vaaditaan

– Meillä on tullut tästä ilmoituksia, mutta millä asioilla nämä soitot on tehty, niin siitä ei ole vielä tarkkaa tietoa, Kontinen toteaa.

Osassa tapauksista on liittynyt Kontisen mukaan aggressiivista markkinointia, jossa on yritetty myydä sijoitustuotteita tai -palveluita. Soittajilla on ollut puhelinnumeron lisäksi henkilön sähköpostiosoite, johon on tarjottu lähetettäväksi materiaalia.