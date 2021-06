Huawein tietoturvajohtajan radikaali ehdotus Kauppalehdessä: Suomessakin pitäisi siirtyä 80-tuntiseen työviikkoon

– 37,5 tuntia viikossa, pekkaspäivät, viisi viikkoa lomaa, ja kaikkea muutakin. Ja sitten meillä on pääministeri, joka sanoo, että me voisimme siirtyä nelipäiväiseen työviikkoon. Olen huolissani. Huaweilla on turha valittaa, että minä haluaisin neljän viikon kesäloman. Kukaan ei uskalla ottaa esille tämmöistä, Lauhde sanoo Kauppalehden haastattelussa.