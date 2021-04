Johtajana työskentelevä Kari on vaihtanut työpaikkaa kahdesti täytettyään 55 vuotta – näin hän vältti työelämän ikäsyrjinnän

Ovatko he itse kokeneet ikäsyrjintää?

– Oma ikäni on 46, eli olen vielä nuori mies. En ole koskaan kokenut ikäsyrjintää. Mutta olen ollut pitkään töissä Suomen Ekonomeilla, työnantaja on pitänyt minusta huolta ja mahdollistanut hyvän urakehityksen, sanoo Salokannel.

– Mutta kun työntekijöiden parasta ennen -päivämääristä puhutaan niin paljon, jossain vaiheessa itseäni on alkanut mietityttää se, pitäisikö minun pohtia, mikä on minun loppusijoituspaikkani. Mitään työntöä nykytyöstä tai signaaleja siitä ei ole, mutta jotenkin yhteiskunta heijastaa ilmapiiriä, että minun pitäisi tätä pohtia, Salokannel jatkaa.

55-vuotiaana uusiin töihin – kahdesti

62-vuotias Kari-Pekka Martimo on vaihtanut 55-vuotta täytettyään työpaikkaa kahdesti. Häntä on headhuntattu uusiin paikkoihin ja hän on myös hakenut useita töitä.