Omikronvariantista on saatu uusia tietoja: Tällaisen taudin se aiheuttaa ja näin rokotteet siihen tehoavat

THL:n johtava asiantuntija Carita Savolainen-Kopra kertoo STM:n ja THL:n viikkokatsauksessa, että omikronvariantista on saatu jo selville joitain asioita. Keskeisimmät kysymykset liittyvät viruksen tartuttavuuteen, taudinkuvaan ja rokotteen tehoon.

– Tällä hetkellä meillä alkaa olla varsin selkeää näkemystä siitä, että omikron on helpommin leviävä kuin delta.

Deltan tehollinen R-luku on noin 1 pintaan, kun omikronille se on arviolta 3-4. Omikron on siis kolme kertaa deltaa tartuttavampi.