Koronalinko Norjassa ja 7 tapausta Suomessa: Omikronin uhka on sen läpäisyinfektiokyvyssä – tätä se tarkoittaa

Tänään aamupäivällä on myös varmistunut lisää omikrontartuntoja Suomessa. Yhteensä niitä on nyt seitsemän, onneksi toistaiseksi vain yhdessä tartuntaketjussa.

Mikä on läpäisyinfektio?

Omikron ei jyllää Suomessa – vielä

– Nyt olemme siinä tilanteessa, että se on tulossa Suomeen, mutta ei leviä vielä laajemmin. Tiedämme, että omikron leviää jo nyt Etelä-Afrikassa tehokkaasti. Uskon, että vielä tämän kuun aikana käsityksemme omikronista on tarkentunut huomattavasti.

Aiemmat muunnokset hävisivät kilpailun

– Omikron havaittiin hyvin varhaisessa vaiheessa, ja aikaa on kulunut vielä varsin vähän. Ikäryhmät, rokotekattavuus ja se, kuka on sairastanut taudin, vaikuttavat asiaan merkittävän paljon. Uskon, että omikronin aiheuttaman taudin vakavuus on viimeinen kysymys, johon saamme vastauksen.

Omikron on kuukausiin eniten huomiota saanut virusmuunnos. Aiemmin tänä vuonna on kerrottu muun muassa myy-, epsilon- ja lambdavarianteista, joista ainakin osa on pystynyt kiertämään rokotesuojaa, mutta ne näyttävät kadoneen nopeasti. Syy on Aivelon mukaan se, että ne ovat hävinneet kilpailussa rokotesuojan kiertämisestä deltavariantille.