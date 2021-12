Koronapassi on vanhentunut, myöntää HUSin Asko Järvinen: Pahin omikronaalto on vasta edessä – "Tammi- ja helmikuusta tulee sangen vaikeita"

Koronaepidemiatilanne on pahentunut hiljalleen Suomessa deltamuunnoksen jyllätessä. Tehohoitopotilaiden määrä nousi HUSissa viikonlopun aikana 16:een, vuodeosastopotilaiden määrä on ollut noin 40 kieppeillä.

Omikron on vasta rantautumassa Suomeen, ja näin lyhyellä aikajänteellä laboratorioissa saadaan selville vasta viruksen piikkiproteiiniin perustuva omikronepäily. Varsinainen vahvistus tulee ensimmäisiin epäilyihin saadaan vasta ensi vuoden puolella.

Koronapassi ei anna omikronilta samaa turvaa

Omikronmuunnoksen kasvava hyökyaalto on suuri muutos aikaisempaan epidemiatilanteeseen, jos Suomi seuraa esimerkiksi Britannian ja Tanskan jalanjäljissä.

– Selvää on se, että se tarttuu nopeammin, kun rokotetut kykenevät tartuttamaan tautia eteenpäin.

– Tartuntamäärät nousevat nopeasti. Ja vaikka pienempi osuus joutuisi sairaalaan, niin riski on siitä, että sairaalaan vyöryy niin nopeasti potilaita, että heidän hoitamisensa kapasiteettia ei kauhean hyvin riitä ja kapasiteettia pitää ottaa muiden potilasryhmien hoitamisesta – ja voi silloinkin tulla ongelmia.

Katso myös: "Kyllä se omikron sieltä tulee, viruksen tukahduttaminen on turha toivo", sanoo HUSin ylilääkäri Asko Järvinen.

– Koronapassi ei tällä hetkellä omikronin yleistyessä anna samanlaista turvaa sen takia, että omikronvariantti pystyy tarttumaan myös kahden rokotteen saaneisiin ja he pystyvät tartuttamaan tautia eteenpäin, Järvinen sanoo.

– Silloin jos passi perustuu rokotussuojaan, se ei anna samanlaista suojaa siltä, että jos menee tilaisuuteen koronapassin kanssa, niin voitaisiin tartunnoilta välttyä. Siinä mielessä tavallaan koronapassi on lääketieteellisesti väliaikaisesti hieman vanhentunut, eli ei anna samaa turvaa.

Tammi- ja helmikuu vaikeita

Vielä ei tiedetä varmaksi, millainen on tyypillinen omikronmuunnoksen aiheuttama taudinkuva. Mutta jos tartuntamäärät nousevat ennakoidun nopeasti, sairaaloissa tulee olemaan tungosta. Omikronin saaneiden määrä tulee olemaan niin suuri.

– Hyvin todennäköistä on, että elektiivistä (ei-päivystyksellistä) toimintaa voidaan joutua ajamaan alas hyvin voimakkaasti, jopa samaan tapaan kuin keväällä 2020, kun tauti alkoi.

– Meillä on niin paljon edelleen rokottamattomia ihmisiä ja me tiedämme, että siellä nopeasti etenevä tauti voi tuottaa sairaalaan paljon potilaita, Järvinen sanoo.

– Kyllä rokotetuilla on yhä suojaa tautia vastaan. He ovat ihan toisenlaisessa tilanteessa kuin 2020. Mutta sairaalakapasiteetti on kovalla kuormituksella alkuvuoden aikana.