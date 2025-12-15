Juuri nyt Avaa

Pääminister i Petteri Orpo (kok.) kertoi syyskuussa olevansa valmis selvittämään, tulisiko supo siirtää valtioneuvoston kanslian alaisuuteen. Orpo kertoi , että asia on järjestetty monissa tällä tavoin ja sille olisi selkeät perusteet.

Sisäministeriön mukaan uudistuksen taustalla on muun muassa Suomen heikentynyt turvallisuusympäristö. Muutoksen tavoitteena on ministeriön mukaan varmistaa, että suojelupoliisin ja siviilitiedustelun ohjaus toteutuu jatkossakin laadukkaasti.

Sisäministeriö lakkauttaa kansallisen turvallisuuden yksikön ensi vuoden alusta. Suojelupoliisi (supo) siirtyy sisäministeriön tiedotteen mukaan suoraan ministeriön kansliapäällikön alaisuuteen.

– Mutta minulla ei ole asiaan vielä vahvaa tai lopullista kantaa, Orpo sanoi.