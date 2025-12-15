Sisäministeriön mukaan uudistuksen taustalla on muun muassa Suomen heikentynyt turvallisuusympäristö.
Sisäministeriö lakkauttaa kansallisen turvallisuuden yksikön ensi vuoden alusta. Suojelupoliisi (supo) siirtyy sisäministeriön tiedotteen mukaan suoraan ministeriön kansliapäällikön alaisuuteen.
Muut kansallisen turvallisuuden yksikön nykyiset tehtävät sijoitetaan ministeriön muille osastoille, tiedotteessa kerrotaan.
Sisäministeriön mukaan uudistuksen taustalla on muun muassa Suomen heikentynyt turvallisuusympäristö. Muutoksen tavoitteena on ministeriön mukaan varmistaa, että suojelupoliisin ja siviilitiedustelun ohjaus toteutuu jatkossakin laadukkaasti.
Rantasen kanta ohi Orpon
Sisäministeriön kansliapäällikkö Matti Sarasmaa kertoi STT:lle elokuun lopulla, että suojelupoliisia oltiin siirtämässä poliisiosaston alaisuuteen. Samalla kerrottiin aikeista lakkauttaa kansallisen turvallisuuden yksikkö.
Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kertoi syyskuussa olevansa valmis selvittämään, tulisiko supo siirtää valtioneuvoston kanslian alaisuuteen. Orpo kertoi , että asia on järjestetty monissa tällä tavoin ja sille olisi selkeät perusteet.