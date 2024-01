SM-liigaseuran puheenjohtajalta synkkää puhetta – taloustilanne on huolestuttava: "Isoja päätöksiä on tulossa"

Tilanne näyttää haastavalta myös tällä kaudella. Viiden ottelun tappioputkessa tarpova HPK on valahtanut sarjataulukossa sijalle 13. Pudotuspeliviiva on seitsemän pisteen päässä.

– Palkathan ovat nousseet. Kaikki erot liigaseuran sisällä ovat kasvaneet. Liikevaihdot, palkkataso, tulos kautta tappiot. Kaikki kasvavat. Siinä mielessä meidän ja muiden pienten seurojen olemassaolossa on olennaista pohtia lähitulevaisuutta ja pitkää tulevaisuutta. Mikä on meidän olemassaolomme merkitys Hämeenlinnassa ja sen ympäristössä? Louhi listaa.

Louhi myöntää suoraan, että HPK:n taloudellinen tilanne on huolestuttava, vaikkakin taustalla on tehty jo muutoksia tulevaisuuden varalle.

– Olen tosi huolestunut koko ajan siitä. Tämä on vähän ristiriitainen tilanne. Meillä on tosi hyviä lähtöjä tulossa liiketoiminnan kehittämiseen. Eiväthän ne aktualisoidu vielä, vaan monien vuosien jälkeen. Paljon hyviä asioita on syntymässä, mutta tämänhetkinen taloudellinen tilanne on tosi tiukka, Louhi sanoo.