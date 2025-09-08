Höyryävän lämmin sää saa jatkoa – meteorologilta loppuu resoluutio kesken

Syyskuu on alkanut poikkeuksellisen lämpimissä ja kosteissa merkeissä. Meteorologi Liisa Rintaniemen mukaan sää muistuttaa edelleen keskikesää.

– Yöt ovat ihan tosi lämpöisiä. Maanantain vastaisena yönä lämpötila tuskin laski alle 15 asteen, Rintaniemi kertoo.

Päivisin lämpötilat kohoavat yli 20 asteen, mikä nostaa vuorokauden keskilämpötilat heinäkuulle tyypilliselle tasolle.

Vaikka lämpö hellii, syksyn merkkejäkin on ilmassa.

– Aamusumut kertovat kosteudesta, joka pyrkii yöllä muodostamaan aika sitkasta sumua, Rintaniemi kuvailee.

Pilvilautat haastavat sään ennustamista

Meteorologeille haasteita aiheuttaa erityisesti sumulauttojen käyttäytyminen.

– Me ei oikeastaan tiedetä, missä kohtaa se vähän hälvenee. Ennustemallien resoluutio ei riitä kuvaamaan tätä ilmiötä tarkasti, hän selittää.

Viikon alkupuolella sää jatkuu lämpimänä ja paikoin ukkostaa, erityisesti Länsi-Suomessa.

– Ukkosvyöhyke halkoo Suomea jakaen maan hieman epävakaisempaan pohjoiseen ja varsin kesäiseen etelään, Rintaniemi sanoo.

Hellelukemat ovat lähellä, vaikka 25 asteen raja ei välttämättä ylity.

Viikonloppuna saderintamat valtaavat Suomen

Viikonloppuna säässä tapahtuu kuitenkin selvä muutos.

– Korkeapaine painuu syvemmälle Venäjän puolelle ja lännestä alkaa päästä sateita meille, Rintaniemi kertoo.

Torstain ja perjantain tienoilla Englannin tienoilla näkyy voimakas Atlantin matalapaine, joka tuo mukanaan useita sadealueita.

– Siitä alkaa lounaisen virtauksen tyyppi, joka tuo meille näitä sadealueita, vähintään yksi per päivä, hän arvioi.

Vaikka sateet lisääntyvät, lämpötilat pysyvät edelleen syyskuulle poikkeuksellisen korkeina.

–Sateisempaa on kyllä, mutta lämpötilat menevät edelleen päivisin yli 15 asteen, Rintaniemi summaa.

