Tältä harvinainen "verikuu" näytti eri puolilla maailmaa

Ihmiset ympäri maailman kokoontuivat katsomaan harvinaista, täydellistä kuun pimennystä. Oranssin värityksen vuoksi sitä kutsutaan myös "verikuuksi".
Täydellinen kuunpimennys, verikuu, tapahtuu, kun Maa asettuu Auringon ja täydenkuun väliin estäen Auringon valon pääsyn Kuuhun.
Kuun pinnalla näkyvä punertava sävy johtuu Maan auringonlaskuista ja -nousuista, jotka näkyvät samanaikaisesti Maan reunoilla ja heijastavat punaisen värinsä Kuun pinnalle.
Punaisuuden aste riippuu ilmakehän olosuhteista, jotka vaihtelevat muun muassa ilman saasteiden, hiekkamyrskyjen, maastopalojen savun ja joskus myös vulkaanisen tuhkan määrän mukaan.
Osassa Suomea pilviset sääolosuhteet estivät kuunpimennyksen näkemisen.