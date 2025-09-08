Tältä harvinainen "verikuu" näytti eri puolilla maailmaa

1:10imgKatso video: Tältä kuunpimennys, "verikuu" näytti ympäri maailmaa!
Julkaistu 08.09.2025 09:37
Toimittajan kuva
Pauliina Ainasoja

Reuters

Ihmiset ympäri maailman kokoontuivat katsomaan harvinaista, täydellistä kuun pimennystä. Oranssin värityksen vuoksi sitä kutsutaan myös "verikuuksi".

Täydellinen kuunpimennys, verikuu, tapahtuu, kun Maa asettuu Auringon ja täydenkuun väliin estäen Auringon valon pääsyn Kuuhun.

Kuun pinnalla näkyvä punertava sävy johtuu Maan auringonlaskuista ja -nousuista, jotka näkyvät samanaikaisesti Maan reunoilla ja heijastavat punaisen värinsä Kuun pinnalle.

Lue myös: Harvinainen pimennys lumosi: Katso lukijoiden kuvat verikuusta

Punaisuuden aste riippuu ilmakehän olosuhteista, jotka vaihtelevat muun muassa ilman saasteiden, hiekkamyrskyjen, maastopalojen savun ja joskus myös vulkaanisen tuhkan määrän mukaan.

Osassa Suomea pilviset sääolosuhteet estivät kuunpimennyksen näkemisen. Katso parhaat palat lukijoidemme kuvista täällä.

Katso upeat videot ja kuvat kuun pimennyksestä ympäri maailmaa artikkelin alussa olevalta videolta!

