Suomessa mitattu tänään kovia lämpölukemia

Suomessa hätyyteltiin tänään hellerajaa.

Suomessa on mitattu tänään kovia lämpölukemia, vaikka helleraja ei olekaan ylittynyt. Ilmatieteen laitokselta kerrotaan, että päivän korkein lukema, 24,8 astetta, mitattiin Haapavedellä Pohjois-Pohjanmaalla. Myös Etelä-Savossa ja Etelä-Karjalassa ylitettiin 24 astetta.

Suomen yllä on nyt selkeästi lämpimämpää ilmamassaa kuin tähän aikaan syksystä keskimäärin. Paikoitellen päivälämpötilojen nousua kuitenkin hillitsee eristävä pilvipeite. Jos pilvisyys ei hälvene päivän aikana, lämpötilat eivät nouse niin korkealle kuin kirkkaalla säällä.

Pohjois-Pohjanmaalta Suomen itäosiin ulottuvalla alueella oli Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin Ville Siiskosen mukaan sunnuntaina selkeää, joten lämpötilat nousivat korkeammaksi kuin muualla maassa.

Toisaalta pilviverho myös hidastaa lämmön haihtumista iltaisin, minkä vuoksi yöt ovat olleet verrattain lämpimiä.

– Yön alimmat lämpötilat esimerkiksi viime yönä ovat laajalti olleet 13–14 asteen tienoilla, kertoo Siiskonen.

Juttua täydennetty kello 18.51.