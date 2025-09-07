Suomessa mitattu tänään kovia lämpölukemia

2305 Toukokuun ennätyshelle helle lämpömittari Helsinki
Julkaistu 07.09.2025 17:59(Päivitetty 35 minuuttia sitten)

MTV UUTISET – STT

Suomessa hätyyteltiin tänään hellerajaa.

Suomessa on mitattu tänään kovia lämpölukemia, vaikka helleraja ei olekaan ylittynyt. Ilmatieteen laitokselta kerrotaan, että päivän korkein lukema, 24,8 astetta, mitattiin Haapavedellä Pohjois-Pohjanmaalla. Myös Etelä-Savossa ja Etelä-Karjalassa ylitettiin 24 astetta.

Suomen yllä on nyt selkeästi lämpimämpää ilmamassaa kuin tähän aikaan syksystä keskimäärin. Paikoitellen päivälämpötilojen nousua kuitenkin hillitsee eristävä pilvipeite. Jos pilvisyys ei hälvene päivän aikana, lämpötilat eivät nouse niin korkealle kuin kirkkaalla säällä.

Lue myös: Yksi kuva näyttää Suomen lämmön – Jenna Salmiselta synkkä tieto tulevasta

Pohjois-Pohjanmaalta Suomen itäosiin ulottuvalla alueella oli Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin Ville Siiskosen mukaan sunnuntaina selkeää, joten lämpötilat nousivat korkeammaksi kuin muualla maassa.

Toisaalta pilviverho myös hidastaa lämmön haihtumista iltaisin, minkä vuoksi yöt ovat olleet verrattain lämpimiä.

– Yön alimmat lämpötilat esimerkiksi viime yönä ovat laajalti olleet 13–14 asteen tienoilla, kertoo Siiskonen.

Juttua täydennetty kello 18.51.

Lisää aiheesta:

Niin lähellä mutta silti niin kaukana! Kevään lämpöennätys jäi hilkulleKesän lämpöennätys pamahti Turussa – paahteelle ja lämmölle ei näy loppuaHelleraja rikki! Helsinki-Vantaan lentoasemalla ja Hyvinkäällä yli 25 astetta lämmintä+22,9 astetta! Jo eilen oli harvinaisen lämmintä ja tänään hätyytellään ennätyksiä: "Jatkuu vaikka kuinka pitkään"Lämpöennätykset kerralla rikki: Hattulassa mitattiin peräti 17,5 astetta – tällaisia lukemia ei ole nähty tässä vaiheessa koskaan aiemminUtsjoella hellettä, etelärannikolla viileää - "Ensi viikon lämpötilat muistuttavat syyskuun alkua"
SääSyksyKotimaa

Tuoreimmat aiheesta

Sää