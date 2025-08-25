Hallaa, ukkosta ja rakeita – keskiviikkona sää muuttuu

Julkaistu 13 minuuttia sitten

Tino Vanhanen

tino.vanhanen@mtv.fi

Viikko alkaa viileissä merkeissä, mutta vielä ei kannata julistaa syksyä alkaneeksi.

Maanantaista käynnistyy muutaman päivän jakso, jonka aikana sää pysyy hämmentävän samanlaisena. Luvassa on kuurosateita ja päivälämpötilat pitäytyvät 15 asteen tuntumassa lähes koko maassa.

– Alkuviikko muistuttaa päivää murmelina. Ukkonenkin voi jyrähdellä ja idän kuurosateissa kannattaa varautua yllättäviinkin puuskatuuliin ja jopa raekuuroihin, MTV Uutisten meteorologi Liisa Rintaniemi huomauttaa.

Hallaa esiintyy öisin aina Etelä-Suomea myöten. Pohjoiseen saapuu tiistaina jatkuvan sateen alue, joka pyyhkäisee keskiviikkoon mennessä koko maan läpi.

– Se tuo etelään mukanaan runsaampaa pilvisyyttä ja korkeammat yölämpötilat sekä hyvin epävakaisen keskiviikkopäivän.

Keskiviikon jälkeen matalapaine väistyy itään. Etelä-Euroopasta saapuu annoksittain lämpimämpää ilmaa ja venetsialaisesta viikonlopusta onkin tulossa aavistuksen kesäisempi.

– 20 asteen lukemia alkaa näkyä kartoilla perjantaista alkaen. Hieman kesäisemmät ja lämpöisemmät säät sieltä ovat meille hiipimässä, Rintaniemi ennustaa.

Kuukausiennusteen perusteella syyskuun ensimmäinen viikko onkin keskimääräistä lämpimämpi.

Ilmatieteen laitoksen määritelmän mukaan syksy on saapunut silloin kun vuorokauden keskilämpötila laskee pysyvästi 10 asteen alapuolelle.

Vielä ei tarvitse siis syksyä aloittaa, ainakaan sään puolesta.

Sää viilenee ja sateet jäävät pyörimään Suomen ylle

