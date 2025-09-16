Syyskuun puoliväli on ohitettu hyvin vetisissä ja lämpimissä tunnelmissa, mutta viileä käänne odottelee nurkan takana.

Suomi on tällä viikolla selvästi tavanomaista sateisempi. Sateisuuden lisäksi viikko erottuu poikkeuksellisen lämpiminä öinä, sillä yölämpötilat pysyttelevät tavanomaista korkeammissa lukemissa koko maassa.

Joillain paikkakunnilla sadetta voi kertyä 50–60 millimetriä viikon aikana. Öisin lämpötila pysyy useimmiten yli 10 asteessa ja yöpakkasilta vältytään ainakin toistaiseksi.

Ensi viikko tuo mukanaan merkittävän muutoksen, meteorologi Liisa Rintaniemi kertoo.

Rintaniemen mukaan viikonloppuna matalapaine siirtyy Suomen itäpuolelle ja tuo pohjoisen suunnalta selvästi viileämpää ilmaa koko maahan.

– Pohjoistuuli tekee ensi viikosta keskimääräistä viileämmän, eli kertaheitolla mennään tästä lämpöisestä säästä kohti vähän viileämpiä säitä.

Päivälämpötilat jäävät etelässäkin noin kymmeneen asteeseen ja öisin yöpakkaset ovat mahdollisia, varsinkin selkeillä alueilla.

Syksy saapuu toden teolla

Lokakuun alussa viileä pohjoistuuli pysyy ennusteissa, eikä ainakaan lämpöaaltoja ole näkyvissä. Ensimmäinen lokakuun viikko näyttää Rintaniemen mukaan hieman tavanomaista viileämmältä.

Säätyypissä odotetaan siis selkeää muutosta – lämmin ja kostea syksyn alku vaihtuu pian viileämpään ja talvisempaan säähän.

– Tapahtuisiko sitten loppuviikolla tosiaan sellainen totaalinen syksyn saapuminen – voi etelässäkin ehkä ruveta laskeskelemaan, että alkaisiko se terminen syksy kolkutella.