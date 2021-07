Meteorologin viesti viilentymisestä haaveileville: "Helleputkelle ei näy loppua"

Maan lämpimin paikka on tällä hetkellä pohjoisin Lappi, jossa ylletään 31 asteeseen. Maanantaina lämpötila nousee pohjoisessa edelleen hieman. Lämmin ilmamassa näyttää liikkuvan etelästä Lapin yli pohjoiseen.

Kesäkuu oli monin paikoin Suomessa ennätyksellisen lämmin. Hellepäiviä on Alangon mukaan kertynyt jo 33, ja heinäkuu on vasta alussa. Helteitä on luvassa myös alkavalla viikolla ja sen jälkeen.