Käräjäoikeuden lautamies nukahteli murhaoikeudenkäynnissä – nyt juttu käsitellään kokonaan uudelleen

Syytteissä on kyse tapauksesta, jossa mies ammuttiin kuoliaaksi kerrostalon pihalla Kokkolassa viime vuoden huhtikuussa. Ensimmäisessä käräjäkäsittelyssä yksi mies tuomittiin murhasta elinkautiseen ja toinen avunannosta kymmenen vuoden vankeuteen.

Syytetyt avustajineen osallistuivat pääkäsittelyyn videoyhteydellä, joten he eivät nähneet lautamiestä eivätkä voineet puuttua tilanteeseen. He kertoivat, että lautamiehen nukkuminen oli tullut ilmi vasta pääkäsittelyn jälkeen. Tosin heidän mukaansa myös käsittelyn aikana oli kuulunut "kuorsausta muistuttava ääni", jonka he epäilivät liittyvän nukkuneeseen lautamieheen.