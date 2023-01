Jalkaan ammuttu mies kuoli lumihankeen Nakkilassa – käräjäoikeus oli hylännyt ampujan syytteen taposta, hovista tuli 9 vuotta vankeutta

Ampumisen jälkeen mies ja seurueeseen kuuluneet kaksi muuta ihmistä poistuivat paikalta autolla. Samalla he heittivät autossa olleen uhrin puhelimen ulos auton ikkunasta. Uhri pääsi kävelemään noin sadan metrin päähän ampumapaikasta, kunnes hän lyyhistyi lumihankeen, johon myös kuoli.

Hovioikeus: Kuolema varsin todennäköinen seuraus

– (Tuomitun) on siten täytynyt ymmärtää, ettei (uhri) kykene selviytymään ampumavammasta ilman apua eikä hänellä ole tosiasiallista mahdollisuutta hankkia apua itse, hovioikeus sanoi tuomiossaan.

Uhrin puhelimen hävittänyt mies tuomittiin ehdolliseen

– Tähän on osaltaan vaikuttanut se, että (uhrin) puhelin on tuolloin ollut edelleen (miehen) hallussa – – (mies) ei ole yrittänyt hankkia (uhrille) apua, vaan on sen sijaan poistunut paikalta muiden vastaajien kanssa ja hävittänyt (uhrin) puhelimen, hovioikeus sanoi tuomiossaan.