Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on saanut valmiiksi mietintönsä apteekkiuudistuksesta, kertoo valiokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho (kok.) STT:lle.
Lakimuutokset ehtivät siis mukaan ensi vuoden budjettiin.
Perustuslakivaliokunta oli arvioinut, että ehdotetut muutokset lääketaksaan ja apteekkiveroon olisivat voineet muuttaa kymmeniä apteekkeja tappiollisiksi tai kannattamattomiksi. Mietinnössä tähän on puututtu nostamalla apteekkiveron alarajaa verrattuna hallituksen alkuperäiseen esitykseen.