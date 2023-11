Krista Kiurun toiminta kuumentaa tunteita eduskunnassa: "Työpaikkakiusaamista"

Eduskunnan jouluaikataulut ja valiokunnan jäsenten pikkujoulut uhattuna

Tällaistako tämä on - työpaikkakiusaaminenkin jo mainittu

Valiokunnan istunnot ovat pitkiä ja pitkäpuheisia. Kokouksia on pidetty samanaikaisesti muiden valiokuntien kanssa, jolloin useissa valiokunnissa istuvien kansanedustajien on ollut vaikea hoitaa tehtäviään kunnolla.

Toisessa vaakakupissa on tietysti vaatimus asioiden perusteellisesta käsittelystä, jota on helppo arvioida eri tavalla. SDP:n ja vasemmistoliiton vaatimus säästölakien nykyistä laajemmasta vaikutusarvioinnista on tosin jo kertaalleen enemmistöpäätöksellä torjuttu. Perustuslakivaliokunta on puolestaan todennut, että kyseiset säästölait voidaan säätää.