Mia Laiho ehdottaa, että sosiaaliturvaan liittyvät asiat hoidettaisiin yhdessä valiokunnassa ja sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvät asiat toisessa.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho (kok.) esittää valiokunnan jakamista kahteen ratkaisuna pahasti ruuhkautuneen valiokunnan ongelmiin.

Hänen ajatuksensa on, että sosiaaliturvaan liittyvät asiat hoidettaisiin yhdessä valiokunnassa ja sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvät asiat toisessa – vastaavalla tavalla kuin ne on ministeriössä jaettu ministerien kesken. Sosiaali- ja terveysministeriössä on sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) ja sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso (ps.).

– Tällä hetkellä valiokunnassa ei tahdota pysyä eduskunnan työtahdissa ja myös työhyvinvoinnin kanssa on ongelmia, Laiho perusteli STT:lle eduskunnassa.

Laiho puhui ehdotuksestaan keskiviikkona ensin Ylen Politiikkaradiossa.

Päätöksiä tarvittaisiin jo keväällä

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on ollut toistuvasti otsikoissa ruuhkautumisen ja ilmapiiriongelmien vuoksi. Tällä viikolla valiokunta esimerkiksi joutui pitämään maanantaina 17-tuntisen maratonkokouksen, joka venyi kello yhteen asti yöllä. Mietinnöt viimeisistä budjettilaeista valmistuivat noin viikon myöhässä alkuperäisestä aikataulusta.

Laiho kuvaili ehdotustaan yhdeksi ratkaisuksi, jolla valiokunnan työskentelyedellytyksiä voisi parantaa. Eduskuntaryhmien puheenjohtajien pitää hänen mukaansa yhdessä arvioida, miten ratkaisu voisi toimia tai mitä sosiaali- ja terveysvaliokunnan toimintakyvylle ylipäätään voisi nyt tehdä.

– Varmasti ratkaisuja, päätöksiä ja linjauksia tarvitaan jo keväästä, mutta suurin työpaine on syksyisin, kun budjettilait tulevat eduskuntaan. Asia pitää kuitenkin ratkaista jo aiemmin, Laiho sanoi.

Vasemmistoliiton Pekonen: Ei käy

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja ja sote-valiokunnan jäsen Aino-Kaisa Pekonen ei lämpene Laihon ehdotukselle.

– Ei käy. Tähänkin asti nykyiset valiokunnat ovat pystyneet tekemään työnsä, Pekonen kommentoi STT:lle viestitse.

Pekosen mukaan valiokuntien määrän lisääminen ei ole yksinkertaista, sillä pienissä eduskuntaryhmissä työmäärän jakaminen edustajien kesken on jo nyt haastavaa.

– En voi olla miettimättä, kuinka paljon heikennyksiä Orpon hallitus aikoo vielä tuoda sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä sosiaaliturvaan, jos vieläkin työmäärää aiotaan kasvattaa. Nyt jo olemme käsitelleet ennätysmäärän heikennyksiä valiokunnassa, Pekonen lisäsi.

Tuppurainen: Ennenaikaista lyödä lukkoon

SDP:n eduskuntaryhmän johtaja Tytti Tuppurainen ei puolestaan ota vahvaa kantaa ehdotukseen. Hänestä asiaa pitää tutkia.

– Sitä on vielä ennenaikaista lyödä lukkoon. On selvää, että valiokunnan työskentelytapoja tulee tarkastella, Tuppurainen sanoi toimittajille eduskunnassa.

Tuppurainen toivoi esimerkiksi eduskunnan puhemiehistöltä näkemyksiä siitä, millä tavalla valiokunnan työtaakkaa ja toimintatapoja voitaisiin helpottaa ja kehittää.

Sote-valiokunnan jäsenistä perussuomalaisten Pia Sillanpää sanoi STT:lle eduskunnassa pitävänsä asiaa pohtimisen arvoisena. RKP:n Henrik Wickström puolestaan sanoi, että parempi ratkaisu olisi muuttaa valiokunta kokopäivävaliokunnaksi.

– En näe järkeä, että näitä kahta lähdettäisiin tässä kohtaa erottamaan, Wickström sanoi.

Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho (ps.) ei myöskään näe tarvetta muuttaa eduskunnan valiokuntarakennetta, jotta sosiaali- ja terveysvaliokunnan työtaakka kevenisi. Halla-aho sanoo Demokraatille, että hänen mielestään ongelma näyttää olevan siinä, miten valiokuntaa johdetaan.