Poliisi julkaisi Rautjärven kirkon tuhopolttoon mahdollisesti liittyvän henkilön tarkat tuntomerkit ja vaatetuksen

Rautjärven tulipalojen tutkinnanjohtaja Kaakkois-Suomen rikoskomisario Mika Salminen kertoi aiemmin tänään Kouvolassa pidetyssä poliisin tiedotustilaisuudessa, että poliisilla on etsinnässä yksi henkilö.

Etsinnässä on harmaantunut, hoikka mies, joka on iältään noin 60—80-vuotias.

Silminnäkijät ovat kertoneet, että mies on nähty palon aamuna lähellä tapahtumapaikkaa. Henkilöllä on ollut yllään mustat kumisaappaat, mustat housut, ruskea takki ja sinivalkoinen pipo.

– Meillä on selvityksen alla yksi henkilö ja tämän henkilön käyttämä auto. Haluamme selvittää liikkeitä palon aamulta. Toivomme vihjeitä henkilön liikkeistä samalta aamulta.

Salminen kertoo, että heillä on käytössään runsaasti resursseja tapauksen tutkintaan ja odottaa saavansa lisää kerrottavaa tapauksesta vielä kuluvan viikon aikana. Kirkon parkkipaikalla pidettävään hartaustilaisuuteen rantautui useita tutkijoita.

Poliisi on kuullut tapauksesta jo kymmeniä todistajia, mutta teosta epäiltyä henkilöä ei olla vielä kuultu. Poliisi ei paljasta ovatko epäillyn henkilöllisyys tai olinpaikka jo poliisin tiedossa. Salminen ei muista vastaavaa tapausta uraltaan.

– Jos puhutaan, että rikosnimike on törkeä tuhotyö ja ajatellaan, millainen tämä on kokonaisuutena ja mikä oli kohteena: kirkkokansa joulun aikaan.

Silminnäkijät ovat kertoneet, että ovet oli sidottu kiinni köysin. Poliisi vahvisti, että tekijä oli pyrkinyt telkeämään ovet. Poliisilla on käsitys siitä, millaisesta köydestä on ollut kyse, muttei paljasta löytyikö palopaikan raunioista köyttä poliisin tutkittavaksi asti.

– Ihan selkeää on se, että jonkinlaisia mielenterveysongelmia henkilöllä, kuka tällaisia voi tehdä. Mikä sitten on se perimmäinen motiivi selviää aikanaan siltä osin, kuin on selvitäkseen.