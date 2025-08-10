Video paljastaa surullisen täystuhon – lasten koulupäivän kohtalo ratkesi Hollolassa

Salpakankaan koulukeskuksessa sijaitseva Kankaan koulu kärsi mittavia tuhoja tulipalossa, joka syttyi sunnuntain vastaisena yönä.

Sammutus- ja raivaustyöt ovat jatkuneet tänään iltapäivällä Hollolassa palaneella koululla. Koulurakennus tuhoutui tulipalossa maan tasalle, ja jätti osan koulukeskuksessa vasta kouluvuotensa aloittaneista lapsista ilman koulutiloja.

Kankaan koulun oppilaat pääsevät kuitenkin aloittamaan maanantaina koulunsa normaaliin aikaan lukujärjestyksen mukaan, Hollolan kunnanjohtaja kertoo STT:lle.

Noin 80 oppilasta jatkaa maanantaina koulutyötä vasta käytöstä poistetussa Tiilikankaan koulussa.

Tuhoutuneessa Kankaan koulussa annettiin opetusta vaativan erityisen tuen tarpeessa oleville perusopetuksen oppilaille.

Kankaan koulun erityisopetuksen rehtorin Minna Tsutsusen mukaan suurin osa opetuksesta tapahtui yöllä tuhoutuneessa E-siivessä. MTV Uutisten kuvaaja todisti päivällä E-siiven tuhoutuneen maan tasalle.

Tuhopolttoa epäillään

Raju tulipalo syttyi koulurakennuksessa viime yönä. Lahtelainen Mio Tuominen kertoi todistaneensa kavereidensa kanssa koulun tuhoa paikan päällä kahden jälkeen yöllä.

He näkivät liekkien leviävän ja ikkunoiden poksahtelevan rikki palon edetessä.

0:26 Katso video: Koulurakennus paloi yöllä ilmiliekeissä.

Päivystävän palopäällikön Timo Kaivolan mukaan rakennus on kärsinyt merkittäviä palovaurioita.

Kaivola arvioi, että palo on saanut alkunsa yhdestä rakennuksen nurkasta.

– Paikan päällä on edelleen savua ja sammutus- ja raivaustyöt tulevat jatkumaan puoleenpäivään tai pidemmälle, Kaivola kertoi MTV Uutisille sunnuntaiaamuna.

Katso yllä olevalta videolta, miltä Kankaan koululla näytti sunnuntaina alkuiltapäivästä.