Poliisi epäilee: Rautjärven kirkkopalon sytyttäjä on omakotitalon raunioista löytynyt mies – "Todella poikkeuksellinen tapaus"

– Tämä henkilö, josta havaintoja on pyydetty ja jonka vaatetuksen olemme julkaisseet, on nimenomaan tämä henkilö, joka myöhemmässä omakotitalon tulipalossa samana päivänä löydettiin.

Tielisen mukaan kyseisen miehen liikkeistä on pyydetty havaintoja sen vuoksi, että miehen liikkeitä kyseisenä päivänä voisi selvittää.

Noin 60–80-vuotias, hoikka mies

Etsinnässä on ollut harmaantunut, hoikka mies, joka on iältään noin 60—80-vuotias.

Silminnäkijät ovat kertoneet, että mies on nähty palon aamuna lähellä tapahtumapaikkaa. Henkilöllä on ollut yllään mustat kumisaappaat, mustat housut, ruskea takki ja sinivalkoinen pipo.

Muut tutkintalinjat vielä auki

Tällä hetkellä rikosnimikkeinä ovat törkeä tuhotyö. Sen tunnusmerkistö pitää sisällään sen, että on aiheutettu vakavaa terveyden- ja hengenvaaraa suurelle ihmismäärälle.

Palon syttymissyy edelleen auki

– Tutkimukset ovat vielä kesken. Palopaikka on ollut niin kuuma, että tarkempaa paikkatutkintaa ei ole päästy tekemään.

Tielisen mukaan oviin viritetyt narut viittaavat siihen, että palo on tahalleen sytytetty.

Mikä oli tekijän motiivi?

Paikkatutkinta jatkuu, ja Tielinen kertoo, että poliisi on saannut paljon vihjeitä tapaukseen liittyen.

Liittyikö uskonnon harjoittaminen motiiviin?

Rautjärven tulipalo on herättänyt ihmisissä paljon surua ja pelkoa. Tulipalo sytytettiin jumalanpalveluksen aikana, kun kirkon sisällä oli runsaasti ihmisiä.

– Onhan tämä todella poikkeuksellinen tapaus. Tietysti kirkkopaloja, tuhopolttoja on ollut aikasemminkin. Ne ovat vakavia rikoksia, mutta tähän liittyy se aspekti, että ihmisiä on ollut sisällä, ja heitä on tietoisesti yritetty saattaa vakavaan vaaraan.