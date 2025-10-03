Helsingin Jalkapalloklubi taipui paikallisvastustaja IF Gnistanille Veikkausliigan ylemmän loppusarjan ottelussa Töölössä. 2–3 tappio oli kova kolaus HJK:n mestaruushaaveille.
HJK johti kotikentällään pelattua ottelua 1–0 ja 2–1 Lucas Lingmanin ja Teemu Pukin osumilla.
Gnistan nousi vajaan tunnin kohdalla 2–2:een, kun Roman Eremenkon laukaus 25 metristä painui aina maaliin asti.
Ja kun kolmen minuutin lisäaika oli juuri kulumassa loppuun, Vertti Hännisen keskialueelta lähettämä vapaapotku päätyi rangaistualueella Tim Väyryselle, joka laukoi vieraiden voittomaalin.
Tappion myötä HJK jatkaa Veikkausliigassa neljännellä sijalla. KuPSiin ja FC Interiin eroa on kolme pistettä, Ilvekseen viisi, mutta tämä kolmikko on pelannut yhden ottelun helsinkiläisiä vähemmän.
HJK:n kannalta huojentavaa on toki se, että silläkin on yhä kuusi ottelua pelaamatta. Joukkueen viimeisimmästä voitosta Veikkausliigassa on kuitenkin kulunut jo yli kuukauden päivät.