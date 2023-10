Uskomaton käänne huipentui pronssijuhliin – VPS-valmentaja maireana trilleriratkaisun jälkeen: "Hymyilyttää vaan"

– Koitetaan tässä nyt oikeestaan vähän sulatella tilannetta ja ymmärtää, että mitä tässä on tapahtunut, päävalmentaja Jussi Nuorela sanoi MTV Urheilun haastattelussa.

– Tosi tyhjä fiilis, tosi helpottunut ja tosi iloinen. Semmoinen aika uskomaton fiilis. Koko tämä matka on ollut aivan käsittämätön ja se miten tämä peli vielä päättyi, olihan se ihan hurjaa.

VPS sinetöi mitalinsa uskomattomalla putkella, joka alkoi 1. heinäkuuta Inter-voitolla. Ensimmäisistä 12 ottelustaan vain kuusi pistettä kerännyt vaasalaisryhmä on tuosta lähtien pelaamistaan 14 Veikkausliigan ottelusta vaasalaiset ovat voittaneet 13 ja pelanneet kerran tasan.

VPS on viimeksi juhlinut Veikkausliigan mitalia vuonna 2013, kun joukkue oli myös kolmas. VPS pelaa mestaruussarjan viimeisen ottelunsa 21. lokakuuta SJK:ta vastaan. Sitten on edessä vielä karsinta europaikasta.

– Europelit siellä odottavat. Siinä on kova haaste vielä, että saisimme europaikan itselle. Se on se, joka on oikeasti jotain. Joudutaan niitä pelejä vähän odottamaan.