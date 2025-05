Uutta tietoa HIFK:n häirintäkohusta

Helsingin IFK kertoo saaneensa valmiiksi sisäisen selvityksen epäasiallisesta käytöksestä Suomen Urheiluhierojaopiston (Suho) opiskelijoita kohtaan.

HIFK joutui kohun keskelle huhtikuussa, kun Suho tiedotti lopettavansa pitkäaikaisen yhteistyönsä SM-liigaseuran kanssa. Suho kertoi, että HIFK:ssa olleita työharjoittelijoita oltiin kohdeltu epäasiallisesti seuran miesten joukkueessa, eikä asiaan ollut tullut muutosta.

Urheiluhierojaopiston johtaja Anniriikka Tervo kertoi MTV Urheilulle sähköpostitse, että tapauksiin liittyi pelaajia ja valmennustiimiin kuuluva henkilö.

– Opiskelijamme ovat joutuneet kohtaamaan seksististä ja sovinistista käytöstä toistuvasti sekä valmennustiimin että pelaajien taholta. Valmennustiimiin kuuluvalle henkilölle on annettu kaksi varoitusta, Tervo kertoi avaamatta yksittäisiä tapauksia tarkemmin yksityisyyden suojaamiseksi.

"Suhtaudumme tähän hyvin vakavasti"

HIFK:n virkaa tekevä toimitusjohtaja Ilkka Kortesluoma myöntää seuran tuoreessa tiedotteessa, ettei opiskelijoita koskevia häirintätapauksia ei ole onnistuttu käsittelemään tarvittavalla vakavuudella.

– Selvityksessä on käynyt ilmi, että vaikka valtaosa pelaajistamme ja henkilöstöstämme on suhtautunut opiskelijoihin kunnioittavasti ja ammattimaisesti, myös poikkeuksia on ollut pitkäkestoisen yhteistyön aikana, Kortesluoma kertoo.

– Suhtaudumme tähän hyvin vakavasti. Emme suvaitse minkäänlaista epäasiallista käyttäytymistä ja jokainen tapaus on liikaa. Vastuullamme on varmistaa, että turvallinen ja kunnioittava ilmapiiri toteutuu jokaisessa tilanteessa, ilman poikkeuksia.

Tiedotteessa kerrotaan, että seuralta on puuttunut "riittävän laadukkaat prosessit ja toimintatavat epäasiallisen käyttäytymisen varalle".

– Tämä on näkynyt myös viestinnässä, joka on ollut HIFK:n puolelta ristiriitaista ja jopa virheellistä.

Kortesluoma painottaa, että HIFK:n tavoitteena on pitkäjänteinen ja kestävä muutos. Sen edistämiseksi HIFK kertoo julkaisseensa kuusikohtaisen ohjelman, johon kuuluu muun muassa selkeän käytöskoodin määritteleminen, prosessien kirkastaminen sekä aiheeseen liittyvät anonyymit kyselyt, joilla kerätään joukkueen parissa toimivien sidosryhmien kokemuksia työympäristöstä.

– Haluan vielä kerran pyytää anteeksi Suholta ja heidän opiskelijoilta. On sääli, että pitkä yhteistyömme loppui näin. Tästä huolimatta haluan toivottaa Suholle kaikkea hyvää tulevaisuuteen, Kortesluoma päättää.