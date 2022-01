Hittisarjan komistus pelkää saavansa vain pinnallisia rooleja ulkonäkönsä vuoksi – "En halua olla täydellinen"

Netflixin Emily in Paris -sarjassa Gabrielia näyttelevä ranskalainen Lucas Bravo ei ole innostunut hurmurin leimasta, joka hänelle on mediassa annettu.

Times of Londonille antamassaan haastattelussa Bravo toteaa, että hänet ikään kuin esineellistettiin yhdessä yössä.

– Olen työskennellyt alalla kymmenen vuotta, tuntien, että olen menossa oikeaan suuntaan. Sitten yhdessä yössä olinkin sydäntensärkijä. Se tuntuu hieman kiirehdityltä. Liikaa huomiota siihen nähden, mikä oli työni laatu. Mielestäni kuuluisuus on pahin asia, joka sinulle voi tapahtua. Se on vain savua. Se ei tarkoita mitään, Bravo selittää.

"Et voi olla esteettisesti kaunis ja samalla fiksu ja syvällinen"

– Olen tietenkin terve, mutta saatan olla myös ylipainoinen. Kaikki pienet asiat, jotka määrittelevät sinua ja tekevät sinusta ihmisen nähdään virheinä, kun sinut on laitettu "hurmuri-kategoriaan". Ja minä en halua olla täydellinen. Olen yrittänyt työskennellä sitä vastaan, Bravo toteaa.

/All Over Press

/All Over Press

– Et voi olla esteettisesti kaunis ja samalla fiksu ja syvällinen. Sain pelkästään rooleja esimerkiksi tyhmänä liikunnanopettajana. Sitä imagoa on hankala muuttaa. En valita tietenkään, mutta se on realiteetti, Bravo kertoo.