Seksikäs-Suklaa paljastaa, mitä tapahtui Ishowspeedin Suomen-vierailulla – näin tilanne eteni

Viki "Seksikäs-Suklaa" Konssi tapasi kesällä henkilökohtaisesti oman esikuvansa, maailmankuulun Youtube-tähden IShowSpeedin. Nyt hän kertoo, mitä tilanteessa tapahtui.

Artisti ja tubettaja Viki "Seksikäs-Suklaa" Konssi kertoo MTV Uutisille tapaamisestaan oman esikuvansa, maailmankuulun Youtube-tähden IShowSpeeedin kanssa.

Konssi oli saanut tubettajaystävältään Roni Bäckilta tapahtumakutsun ja tehtävän, joka hänen pitää tehdä Youtube-tähdelle tämän saapuessa Suomeen heinäkuun puolivälissä.

Se, mikä tämä tehtävä oli, selviää yllä olevasta Konssin videohaastattelusta.

Konssi paljastaa myös muita yksityiskohtia tapaamisesta ja kertoo, miksi IShowSpeed, oikealta nimeltään Darren Jason Watkins Jr., on hänen mielestään tällä hetkellä jopa kuuluisampi kuin kuuluisimpana maailmantähtenä pidetty Cristiano Ronaldo.

– Speedin elämä on sitä, että hänen pitää olla neljän seinän sisällä. Ei hän voi elää normaalia elämää, koska hän on tosi tunnettu mies, Konssi sanoo.

Suomessa ollessaan Youtube-tähti aiheutti kaaoksen Helsingin ydinkeskustassa striimatessaan neljän tunnin suoraa lähetystä muun muassa Kruununhaasta, Stockmannilta ja myöhemmin saunalautalta Taivallahdelta.

Fanit lähtivät seuraamaan tähteä aivan ennen näkemättömällä tavalla.

20-vuotias yhdysvaltalainen IShowSpeed on sosiaalisessa mediassa valtavan suosittu. Youtubessa hänellä on peräti 42 miljoonaa tilaajaa ja Instagramissa 38 miljoonaa seuraajaa./All Over Press

Räppärinä ja lauluntekijänäkin uraansa edistänyt Speed tunnetaan ennen kaikkea päivittäisestä striimaamisesta, ja hän on siirtynyt pelistriimeistä osin hurjiin, ennalta-arvaamattomiin lähetyksiin myös Yhdysvaltain ulkopuolelle.

Hän on fyysisesti erittäin lahjakas ja on haastanut itsensä myös maailman huippu-urheilijoita vastaan.

Katso yllä olevalta videolta, mitä kaikkea Viki Konssi pääsi todistamaan IShowSpeedin rinnalla.