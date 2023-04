Hittileffaan pohjautuva musikaali keskeytettiin, koska yleisössä laulettiin liian kovaa – "En ole koskaan nähnyt vastaavaa"

The Bodyguard -musikaalia Manchester's Palace Theatressa tähdittävä The Pussycat Dollsin entinen jäsen Melody Thornton ei pystynyt esittämään musikaalin viimeistä ohjelmanumeroa loppuun, kertoo BBC. Ikoninen Whitney Houstonin I Will Always Love You -kappale keskeytyi, koska muutamat kovaääniset katsojat lauloivat liian kovaa kappaleen päälle.