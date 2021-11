Katusoittaja Mia, 17, kyllästyi seksuaaliseen häirintään – jakoi paljon puhuvan videon: "Olin niin vihainen"

17-vuotias Yorkista kotoisin oleva nuori muusikko Mia Kirkland on jakanut TikTokiin videon , jossa hän on laulamassa Yorkin kadulla. Videolla esiintyy myös esitystä kuunnellut mies, joka ei ollut kunnioittanut Miaa ja oli kosketellut tätä päivän aikana useaan otteeseen.

Mies yritti syyttää koiraansa

Videon lopussa Miaa halaamaan ryntäävä mies on hänen isänsä, joka yrittää rauhoitella järkyttynyttä tytärtään.

Seuraajien tuki

Mia on saanut sosiaalisessa mediassa taakseen 2,9 miljoonan katselijan tuen julkaisemallaan videolla.

Mia kertoo paikalliselle The York Pressille, että hän on saanut tuhansia kannustavia viestejä, jotka ovat auttaneet häntä saamaan itsevarmuutensa takaisin. Niiden rohkaisemina hän on palannut takaisin kaupungin keskustaan laulamaan.