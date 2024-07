Suomalainen Ben pääsi duetoimaan Chris Martinin vierelle – koki karvaan pettymyksen Coldplayn keikalla seitsemän vuotta aiemmin

Tuhansien fanien odotus palkittiin lauantaina 27. heinäkuuta, kun brittiläinen Coldplay-yhtye nousi Olympiastadionin lavalle historian ensimmäisen Suomi-konserttinsa merkeissä. Yhtye soittaa Suomessa yhteensä neljä konserttia, joista kolme on jo takana päin.

Artistina, valokuvaajana ja musiikinopettajana työskentelevä Ben Huuri oli yksi kymmenistä tuhansista muista, jotka saapuivat katsomaan Chris Martinin, Guy Berrymanin, Jon Bucklandin ja Will Championin muodostaman Coldplayn ihka ensimmäistä Suomi-konserttia lauantaina 27. heinäkuuta.

Huurilla on pitkä historia fanittamansa Coldplay-yhtyeen kanssa. Seitsemän vuotta sitten, keväällä 2017 Huuri viimeisteli Sibelius akatemian musiikkikasvatuksen osaston maisterinopintojaan. Edessä häämötti pianotentti, jota varten hän harjoitteli soittamaan pianolla Coldplayn Everglow-kappaleen.

Samaisena keväänä Huuri meni katsomaan Coldplayta Göteborgiin.

Huuri oli nähnyt Coldplayn Saksan-konsertissa kuvatun videon, jossa kylttiä pidellyt fani oli poimittu yleisöstä lavalle säestämään Chris Martinia. Hän päätti testata samaa.

– Otin siitä itselleni projektin, hän naurahtaa.

Keikkapäivänä Huuri jonotti mahdollisimman hyviä permantopaikkoja useiden tuntien ajan armottomissa sääolosuhteissa itselleen ennestään tuntemattomien ruotsalaisteinien kanssa. Odotellessaan konsertin alkamista Huuri väkersi kyltin, jossa hän esitti Coldplaylle kysymyksen: Should I play keys to Everglow?

– Kommunikoin kyltilläni leppoisasti, en vaadi mitään. Ärsyttävä fani on sellainen, joka vaatii jotakin, se on luotaantyöntävää. Itse artistina tiedän, että siitä pitää tulla hyvä fiilis, Huuri sanoo.

– Eli minä vain kyltilläni pohdin julkisesti, että pitäisiköhän minun soittaa. Vieressäni ollut ruotsalaisteini piti kylttiä, jossa oli nuoli minuun ja teksti "Pick him", eli minulla oli suosittelija mukana, hän jatkaa.

Konsertissa koitti hetki, jolloin yhtyeen jäsenet kävelivät lavanjatketta pitkin aivan esiintymislavan päähän. Tuolloin Huuri ja vieressä seissyt ruotsalaistyttö nostivat kylttinsä ylös, ja bändiläiset repesivät nauruun.

Pian Huurin eteen asteli bändin henkilökuntaan kuulunut turvamies. Vaikutti siltä, että toive lavalle pääsemisestä kävisi toteen.

Solisti Chris Martin istuutui pianonsa ääreen, aivan Huurin lähelle, ja otti kontaktia yleisöön kysellen ihmisten tunnelmia. Huuri kertoo Martinin kääntäneen lopulta katseensa häneen sekä hänen kylttiinsä.

– Hän osoitti minua ja sanoi, "Sori jätkä, ei tänään", Huuri kertoo.

Pettymys oli kova.

– Oltiin lähellä, mutta ei menty ihan maaliin. Siitä piti sitten selvitä ja jatkaa elämää, Huuri sanoo.

Superviikonloppu

Nyt, seitsemän vuotta myöhemmin koitti Huurin elämän "superviikonloppu". Perjantaina 26. heinäkuuta Huurin pitkäaikainen unelma kävi toteen, kun hän nousi ensimmäistä kertaa Tavastia-klubin lavalle artistin roolissa. Huuri veti Tavastialla onnistuneen keikan Happoradio-yhtyeen lämmittelijänä, ja sen piti olla hänen viikonloppunsa kohokohta.

Vähänpä hän tiesi, mitä seuraavana päivänä tapahtuisi.

Lauantaina Huuri suuntasi jo hyvissä ajoin jonottamaan Olympiastadionin porteille, ja saikin myöhemmin paikan aivan lavan edustalta. Hän oli etukäteen pohtinut, pitäisikö hänen yrittää seitsemän vuotta aiemmin Coldplayn keikalla testaamaansa kylttitaktiikkaa uudelleen. Onko noloa, jos yli kolmekymppinen perheenisä heiluttelee kylttiä ja pyytää päästä lavalle?

Hän päätti kuitenkin napata mukaansa tusseja ja pahvinpalasen.

Huurin keikkaseurana oli hänen graafikkona työskentelevä ystävänsä, joka auttoi taiteilemaan kyltin. Siihen kirjoitettiin sama kysymys kuin seitsemän vuotta aiemminkin: Should I play keys to Everglow?

Liki viisi tuntia porttien avautumisen jälkeen Coldplay aloitti historian ensimmäisen Suomi-konserttinsa. Ennen konsertin puoliväliä yhtye soitti vuonna 2015 ilmestyneen jättihittinsä Hymn for the Weekend, jonka aikana Huuri tiesi nostaa kylttinsä ylös. Seuraavana vuorossa olisi nimittäin yleisön toivoman kappaleen vuoro, ja tällöin lavalle on ollut tapana valikoida yksi tai muutama onnekas fani.

Kun Hymn for the Weekend -kappale loppui, nosti moni yleisössä kylttinsä entistä ylemmäs. Huurin mukaan Chris Martin silmäili hetken aikaa fanien nostamia kylttejä ja lähti sitten kävelemään poispäin lavarakennelman etuosasta.

– Ajattelin, että joo, eiköhän tämä ollut tässä. Ei varmasti onnistu, Huuri kertaa tunnelmiaan.

Huuri kertoo Martinin astelleen kuitenkin pian takaisin lavan etuosaan ja osoittaneen häntä.

– Hän sanoi, että "Täällä on tämä yksi veli, jonka kyltissä lukee Pitäisikö minun soittaa koskettimia Everglowssa. Tule kanssani lavalle", Huuri kertaa.

Siinä hetkessä aika ja avaruus alkoivat mennä velliksi, Huuri muistelee. Tunne oli uskomaton.

Huurilla on esiintymiskokemusta noin tuhannen keikan verran, jonka lisäksi hän on valokuvannut muiden artistien keikkoja lavalta käsin suurtenkin ihmismassojen edessä. Näin ollen lavalle nouseminen ei pistänyt häntä vapisemaan kauhusta, mutta jonkinlaisiin tiloihin se hänet kyllä laittoi.

Huurin päästyä lavalle Chris Martin kaappasi hänet halaukseen. Megatähti vitsaili Huurin löytäneen hänen lasinsa, nappasi tämän paidan kauluksessa riippuneet aurinkolasit käteensä ja laittoi ne päähänsä. Sen jälkeen hän tarttui Huurin käteen ja saattoi tämän koskettimien luo.

– Katsoin tilannetta jälkikäteen videolta, enkä edes muista, että Chris Martin olisi halannut minua, kun koitin räpeltää pianon kanssa. Hän piti todella lämpimän isällisesti minua kiinni takaa päin. En muista yhtään sellaista kosketusta! Huuri sanoo.

Huuri luki jälkeenpäin väitteen, jonka mukaan hänen lavalle pääsemisensä olisi ollut etukäteen järjestetty juttu, sillä hänellä oli valmiiksi korvamonitorit.

– Voin kertoa, että ei muuten ollut, Huuri nauraa.

– Minulla on samanlaiset ammattitason korvamonitorit kuin Chrisillä. Käytän korvamonitorejani kuulosuojaimina esimerkiksi musiikkiopettajan työssä joka päivä. Ne ovat kaikkein parhaat kuulosuojaimet, koska ne on muotoiltu minun korviini. Minulla oli mukanani myös korvamonitorieni piuha, koska silloin ne eivät tipu, vaan pysyvät säilössä, hän selittää.

Jäätyminen

Huuri oli kyltissään ilmoittautunut nimenomaan soittamaan pianoa. Hän oli aluksi istua Martinin paikalle pianon ääreen, sillä luuli säestävänsä tätä.

– En tajunnut sitä siinä hetkessä, koska minun oli vähän hankala kuulla. Chris Martinilla on korvamonitorit, joista hän kuulee itsensä. Minun oli hankalaa kuulla, mitä hän puhui mikkiin. Ja tietysti siinä tilanteessa on niin paljon ärsykkeitä. Että tuossa se minun sankarini nyt istuu ja antaa minulle huomiota, mutta täällä on myös 42 000 ihmistä katsomassa, että ei mitään stressiä.

Chris Martin alkoi soittaa ja laulaa Everglow-kappaletta Huurin istuessa vieressä. Toisen säkeistön kohdalla hän tarjosi mikrofonia yllättäen Huurille. Huuri jäätyi. Hän ei muistanut sanoja.

Ennen kuin Martin ennätti sanoa mitään, otti Huuri tilanteen kuitenkin haltuun. Huurin Youtubeen lataamalla videolla näkyy, miten hän toteaa Martinille, että tällaisissa tilanteissa, kun sanat unohtuvat, voi ne korvata laulamalla toistuvasti ja epäselvästi sanaa Furniture. Tämän hänelle opetti aikoinaan hänen muusikkoystävänsä.

Sekä Martin että yleisö repesivät vinkin kuullessaan nauruun, ja pian Martin ja Huuri hoilasivat jo yhdessä Everglown Furniture-versiota.

– Kun fani jäätyy, niin oletus on se, että Chris Martin jatkaa puhumista ja pelastaa tilanteen. Luulisin, että hänellekin oli yllätys, että fani pelasti tilanteen ja alkoi antaa esiintymisvinkkejä. Minua ärsytti se, että jäädyin, mutta olen tottunut puhumaan keikoilla ja musaopettajana, Huuri sanoo.

Lopuksi Martin pyysi Huuria säestämään Everglow-kappaleen viimeisen säkeistön pianolla. Se oli hetki, jota varten hän oli seitsemän vuotta sitten valmistautunut useita kuukausia. Kappale sujui häneltä hyvin vielä keikkapäivän aamunakin.

Huuri laski sormensa koskettimille. Seuraavaksi hän kertomansa mukaan jäätyi jälleen.

– Kun pistin sormet koskettimille, niin minulta hävisi täysin se, mihin sormet tulevat. Hämmentävä juttu oli se, että kun soitat, niin ääni tulee kaiuttimista viiveellä. Lavalla, jossa olin, ei ollut kaiuttimia, ja siksi artisteilla on korvamonitorit, joista he kuulevat itsensä ihan sama missä he ovat, Huuri kertoo.

– Viive sekoitti minua, ja ne koskettimet olivat myös aika hikiset. Niiden tuntuma vaikuttaa myös. Kaikki nämä muuttujat, ja se, että piano on vasta minun seitsemäs instrumenttini, vaikutti siihen, ettei se sujunut ihan täydellisesti, hän jatkaa.

Pian tämän jälkeen Huuri poistui häkeltyneenä lavalta. Hän lähti harppomaan yleisömeren läpi kauemmas tungoksesta. Moni ihminen käänsi katseensa hänen suuntaansa. Ilmeet kirkastuivat.

– Ihmiset alkoivat koskettaa ja sanoivat, että "Tosi hyvä, vau". Tosi monet nuoret pojat sanoivat, että "Legenda". Sitten joku vanhempi pariskunta tuli halaamaan ja sanoi, että "Me olemme niin ylpeitä sinusta!". Olin, että kiitos, minä vain yritin selviytyä, Huuri kertoo nauraen.